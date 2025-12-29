RAPACI ABBATTUTI A FUCILATE: E’ ALLARME BRACCONAGGIO NEL SALENTO

(f.f.)_____________

Un grave episodio di violenza contro la fauna selvatica scuote il territorio leccese. Nell’arco di pochi giorni, tre poiane sono state rinvenute senza vita in diverse aree rurali dei comuni di Veglie, Neviano e Collepasso. Gli accertamenti diagnostici effettuati presso il Centro di recupero animali selvatici di Calimera hanno chiarito la dinamica dei fatti: i rapaci sono stati colpiti ripetutamente con munizioni da caccia, come dimostrato dalla presenza di numerosi pallini di piombo individuati tramite esami radiologici.

Si tratta di una specie protetta dalla normativa nazionale e comunitaria, la cui uccisione costituisce un reato penale.

A rendere noto l’accaduto è stato il Coordinamento per la tutela del lupo e della fauna nel Salento, che segue da tempo casi analoghi e che, in questa occasione, ha espresso forte preoccupazione anche per presunti episodi di pressione e intimidazione subiti da alcuni volontari impegnati nel recupero degli animali feriti o uccisi.

Le associazioni ambientaliste denunciano un clima di impunità che favorirebbe il ripetersi di simili atti e sollecitano un rafforzamento delle attività di vigilanza contro il bracconaggio, oltre a una maggiore sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine e mondo venatorio. L’obiettivo, sottolineano, è tutelare il patrimonio naturale del territorio e contrastare una pratica illegale che non solo mette a rischio specie protette, ma impoverisce l’intero ecosistema salentino. _______________

LA RICERCA nel nostro articolo del 26 dicembre scorso

Category: Cronaca