DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 30 DICEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 30 dicembre 2025.

Sant’Eugenio.

Due giorni a Capodanno.

Nella notte di San Silvestro si sono rifugiate in parte le usanze dei Saturnali che la Chiesa aveva a poco a poco scacciato dai giorni che precedevano e seguivano il Natale, di cui molte sono confluite nel Carnevale.

Qualcuna è sopravvissuta. A Ferrazzano, in provincia di Campobasso, per esempio, compagnie di giovani girano per il paese cantando strofette satiriche e scherzose, rivolte a chi durante l’ anno ha suscitato pettegolezzi di qualsiasi tipo.

Fino a qualche decennio fa, in più parti sopravvivevano antiche pratiche divinatorie, viste come prefigurazioni dell’ anno nuovo, perché in questi giorni immediatamente precedenti, di ri-creazione e di rinnovamento, sarebbe contenuto in nuce tutto quanto l’ anno che verrà.

1922. Come oggi viene costituita ufficialmente l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS).

Proverbio salentino: MEGGHIU NNA FESTA RANDE CA CENTU PICCICCHE

Meglio una festa grande che cento piccole.

Category: Costume e società