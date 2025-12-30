NATALE SOTTO CONTROLLO, RAFFORZATA LA PRESENZA DELLA POLIZIA DI STATO

(f.f.)__________

Durante il periodo natalizio appena concluso, caratterizzato da un’intensa affluenza di cittadini e visitatori nei centri urbani e nei luoghi di aggregazione, la Polizia di Stato ha messo in campo un piano straordinario di vigilanza su tutto il territorio salentino. L’iniziativa, disposta dal Questore di Lecce Gianpiero Lionetti, ha avuto come obiettivo principale l’innalzamento dei livelli di sicurezza e la prevenzione di comportamenti illeciti.I servizi potenziati hanno visto l’impiego coordinato di diversi reparti operativi, affiancati da mirate attività di intelligence.

L’attenzione si è concentrata in particolare sulle aree considerate più vulnerabili, come le zone commerciali, gli istituti bancari e postali, oltre ai luoghi frequentati abitualmente da soggetti con precedenti penali. Sotto osservazione anche gli edifici scolastici, recentemente presi di mira da episodi di furto di apparecchiature elettroniche. Un presidio rafforzato ha interessato le periferie del capoluogo, l’area della stazione ferroviaria e le strade limitrofe, contesti segnalati più volte per la presenza costante, anche notturna, di persone senza fissa dimora.

Parallelamente, l’attività di controllo è stata estesa anche al comune di Nardò.

Le operazioni hanno riguardato il contrasto ai reati contro il patrimonio, allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla prevenzione dei furti in abitazione e al rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 3.155 persone e verificati 1.312 veicoli.Sul piano amministrativo, la Divisione Anticrimine ha concluso un’istruttoria che ha portato all’adozione di un provvedimento di Daspo sportivo della durata di un anno nei confronti di un 38enne leccese, responsabile dell’accensione di materiale pericoloso all’interno dello stadio “Ettore Giardiniero” durante l’incontro di calcio Lecce–Torino dello scorso 30 novembre.

Un bilancio che conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire ordine pubblico e sicurezza anche nei periodi di maggiore afflusso, ribadendo l’importanza di una presenza costante e visibile dello Stato sul territorio.

