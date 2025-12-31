PRESICCE-ACQUARICA, ACCUSATO DI SPACCIO DI DROGA, QUARANTENNE ARRESTATO E PORTATO IN CARCERE

(f.f.) _____________

Un’attività di vendita di droga gestita direttamente tra le mura domestiche è stata interrotta dalla Polizia di Stato nel territorio di Presicce-Acquarica. Nel corso di un’operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno arrestato un uomo di 40 anni, Gianluca Ciullo, ritenuto responsabile di aver trasformato la propria abitazione in un punto di riferimento per l’acquisto di cocaina.

L’intervento è scaturito da un’attenta attività investigativa condotta dal Commissariato di Taurisano, che aveva raccolto elementi utili a ipotizzare un continuo via vai sospetto presso l’abitazione del soggetto. Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti hanno predisposto un servizio di osservazione discreta, notando l’arrivo di un individuo che, dopo essersi avvicinato all’abitazione, ha avuto un rapido contatto con il proprietario nel giardino dell’immobile. Lo scambio, avvenuto in pochi istanti, ha spinto gli agenti a intervenire immediatamente.

L’acquirente è stato fermato e trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire circa trenta grammi di sostanza stupefacente, già suddivisa in numerose dosi pronte per la vendita, oltre a strumenti per il confezionamento, un bilancino di precisione e una somma di denaro contante superiore ai 1.400 euro, ritenuta riconducibile all’attività illecita. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Il quarantenne è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, trasferito presso la casa circondariale di Borgo San Nicola, a Lecce.

