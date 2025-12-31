RISSA ALLA VILLA DI MESAGNE, SCATTA IL DASPO PER CINQUE GIOVANI

(f.f.)__________

Arriva una risposta decisa delle istituzioni dopo i gravi episodi di violenza verificatisi all’interno della Villa Comunale di Mesagne. Il Questore di Brindisi ha disposto cinque provvedimenti di Divieto di Accesso ai Centri Urbani, noti come “Daspo Willy”, nei confronti di altrettanti giovani coinvolti in una cruenta rissa avvenuta nel pomeriggio dell’8 dicembre.

Lo scontro, scoppiato tra due gruppi di cittadini stranieri, aveva destato forte allarme sociale per l’efferatezza delle condotte e per le pesanti conseguenze riportate da uno dei partecipanti, un giovane di origine egiziana rimasto seriamente ferito e trasportato d’urgenza in ospedale.

Le indagini, condotte nell’immediatezza dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne, hanno consentito di ricostruire con precisione la sequenza dei fatti, individuare tutti i protagonisti della rissa e segnalarli all’Autorità Giudiziaria.

Per uno di loro è scattato anche l’arresto con l’accusa di tentato omicidio, alla luce della gravità delle lesioni inferte.

Sulla base degli elementi raccolti, la Questura ha avviato l’iter amministrativo per l’adozione delle misure di prevenzione, ritenendo i comportamenti messi in atto un serio pericolo per la sicurezza pubblica e un potenziale fattore di ulteriore degrado urbano.I provvedimenti impongono ai destinatari il divieto di accedere e permanere, nelle ore pomeridiane, serali e notturne, nell’area pedonale della Villa Comunale e nelle strade limitrofe, comprese le zone interessate da locali pubblici ed esercizi di intrattenimento.

La durata del divieto è fissata in due anni per i soggetti denunciati e in tre anni per il giovane arrestato.Ai destinatari è stato inoltre notificato che l’eventuale violazione del Daspo costituisce un reato autonomo, punito severamente con la reclusione e con sanzioni pecuniarie di rilevante entità.

Il provvedimento si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza giovanile e di tutela degli spazi pubblici, con l’obiettivo di restituire sicurezza, legalità e serenità ai luoghi di aggregazione della comunità.

Category: Cronaca