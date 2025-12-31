TRAGICO INCIDENTE STRADALE A MARTINA FRANCA, MORTO CICLISTA

(Rdl) ______________ Tragico incidente mortale ieri pomeriggio nei pressi di Martina Franca, sulla via per Massafra. La vittima è Giovanni Batisti, 58 anni, di Crispiano.

Era in bici insieme ad altri ciclisti, quando,per cause ancora da accertare,è stato travolto da una auto Skoda. L’impatto è stato violento e per lui fatale: è morto al presidio ospedaliero Valle d’Itria dove era stato portato d’urgenza dai soccorritori del 118, poco dopo il ricovero.

Indagini dei Carabinieri in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.



“Una triste, tristissima notizia arrivata nel pomeriggio, scuote il mondo sportivo di Crispiano” – ha scritto su Facebook il consigliere comunale Gianni Annese-“In un tragico e assurdo incidente stradale ha perso la vita, investito da una macchina con la sua bicicletta durante una passeggiata con altri ciclisti, Giovanni Batisti già presidente del Circolo Tennis Club Crispiano e in seguito collaboratore della Top Tennis Team… Come Delegato allo Sport e a nome dell’ Amministrazione Comunale esprimo le più sentite condoglianze alla moglie, ai piccoli figli e tutti i familiari”.

“Ancora una volta, la vittima è il ciclista” – ha commentato sempre su Facebook Angelo Turitto, di Laterza, amministratore del gruppo La Gazzetta del Ciclismo – “Ancora una volta, chi sceglie un mezzo fragile, sostenibile, non inquinante paga il prezzo più alto. Le biciclette condividono strade progettate quasi esclusivamente per le auto, senza reali tutele, senza infrastrutture adeguate, senza una cultura diffusa del rispetto. Ogni volta si parla di fatalità, di sole negli occhi, di coincidenze. Ma i ciclisti continuano a morire. Giovanni Batisti non è morto per imprudenza sportiva, né per una sfida alla strada. È morto perché pedalare, oggi, significa esporsi a un rischio costante. La sua morte pesa come un’accusa silenziosa contro un sistema che non protegge i più deboli e che troppo spesso normalizza tragedie evitabili”.

Category: Cronaca