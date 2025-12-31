TRAGICO INCIDENTE STRADALE SULLA MAGLIE-OTRANTO, MORTO UOMO

(Rdl) ______________ Tragico incidente mortale questa mattina sulla statale Maglie – Otranto all’altezza di Muro Leccese. Della vittima, un sessantenne della zona, non sono state ancora rese note le generalità. Per cause ancora da accertare, presumibilmente perché si è sentito male, ha perso il controllo dell’auto che guidava e si è fermato sul guardrail. Vani i tentativi dei soccorritori del 118 di rianmarlo. Indagini dei Carabinieri in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Category: Cronaca