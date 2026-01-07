DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 7 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 7 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia San Luciano: auguri a tutti i nostri amici che portano questo nome.

Vediamo cosa c’è da fare in agricoltura, vero elemento unificante dei popoli e risorsa primaria per tutti, anche per chi non ha il pollice verde, nonostante il periodo di apparente stasi.

Curate la messa a punto delle vostre attrezzature. Aggiustate gli impianti. Sistemate i terreni per le nuove semine, concimando ed arando. Preparate i terricci. Irrorate con poltiglia bordolese (o equivalenti) fusti e rami degli alberi da frutto, per disinfestarli da agenti patogeni. Tenete d’occhio i prodotti messi a parte in dispensa o in magazzino (conserve e sementi). Preparate per il vostro orto un piano di lavoro secondo i principi di rotazione e di alternanza delle colture.

A Parigi il 7 gennaio 2015 l’attacco terroristico contro la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, rivendicato da Al Qaida. I morti sono dodici, i feriti undici. Enorme l’ eco in tutto il mondo, ma soprattutto in un’ Europa che scopre di non essere più al sicuro.

Roma, 7 gennaio 1978, all’acme degli anni di piombo, furono uccisi due giovani attivisti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, assassinati mentre uscivano dalla sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larenzia da sicari rimasti ignoti. Poco dopo un altro giovane di destra, Stefano Recchioni, viene ucciso da un uomo in divisa che spara ad altezza uomo, durante una manifestazionene di protesta organizzata sul luogo stesso dell’agguato.

Nessuno ha mai pagato per l’uccisione di questi ragazzi innocenti, ‘colpevoli’ solo di avere una fede politica.

Proverbio salentino: CI TENE LA FACCIA TOSTA SE MMARITA E LA FIMMENA ONESTA RIMANE ZZITA

Chi ha la faccia tosta si marita e la donna onesta rimane zitella.

