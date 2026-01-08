COLPO NOTTURNO ALLE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE: BLOCCATO UN AUTOCARRO CARICO DI RAME, UN UOMO IN MANETTE

(f.f.)____________

Si è conclusa con un arresto e la fuga di due complici un’operazione dei Carabinieri avvenuta nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 7, in territorio di Taranto. Un quarantenne residente nella provincia ionica è stato fermato con l’accusa di furto aggravato in concorso, dopo un tentativo di sottrazione di una grande quantità di rame da un’azienda della zona.

L’intervento è scattato in seguito a una chiamata pervenuta alla Centrale Operativa dell’Arma, allertata dal personale addetto alla sicurezza di uno stabilimento situato in direzione Massafra, non lontano dalla stazione ferroviaria di Bellavista. Sul posto è stata inviata una pattuglia della Sezione Radiomobile che, durante le ricerche, ha intercettato un autocarro ritenuto sospetto.

Alla vista dei militari, il conducente del mezzo ha tentato una manovra repentina per dileguarsi, dando il via a un breve inseguimento. Dopo pochi minuti, il veicolo è stato fermato. In quei frangenti, due individui sono riusciti ad abbandonare il mezzo e a fuggire nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Il quarantenne, invece, è stato bloccato nonostante un ulteriore tentativo di sottrarsi al controllo.

La perquisizione dell’autocarro ha permesso di scoprire un carico di circa 400 metri di cavi in rame rivestiti, per un peso complessivo di circa 680 chilogrammi. Gli accertamenti immediati hanno chiarito che il materiale era destinato a una cabina elettrica a servizio di una nota azienda del territorio e risultava indispensabile per il funzionamento di alcune pompe industriali.

Il rame è stato recuperato e posto sotto sequestro, mentre il quarantenne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono le indagini per risalire all’identità dei due complici fuggiti e ricostruire l’intera dinamica del colpo.

