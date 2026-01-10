PROFESSORE MUORE IN UN DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE AD ALESSANO

(Rdl) ______________ Drammatico incidente stradale mortale ieri sera verso le ore 21 sulla statale Maglie – Santa Maria di Leuca nei pressi di Alessano.

La vittima è Giuseppe Turano, 47 anni, di Corigliano Calabro, sposato, due figli, professore di matematica a Specchia, residente nella frazione di Montesardo.

Per cause ancora da accertare, la Renault Scenic che guidava si è scontrata con una Maserati.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate: è morto prima dell’arrivo dei soccorritori del 118.

I feriti sono il figlio che viaggiava con lui e il conducente dell’altra auto, che si trovano ricoverati all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

“ll Sindaco, la Giunta, i Consiglieri comunali, tutta l’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Specchia esprimono profondo cordoglio e sincera commozione per la tragica e improvvisa scomparsa del prof. Giuseppe Turano, stimato docente di Matematica presso la Scuola Media di Specchia” – il post su Facebook del sindaco di Specchia Anna Laura Remigi, che ha poi aggiunto –

“La notizia ha colpito duramente la nostra comunità, che perde un insegnante apprezzato per la sua professionalità, la dedizione al lavoro educativo e l’umanità con cui ha accompagnato la crescita di tanti giovani.

Nel condividere questo momento di grande dolore, l’Amministrazione comunale si stringe con affetto alla famiglia e a Don Antonio De Giorgi (nostro amato ex Parroco, cognato del prof. Turano), alla Dirigente scolastica, al corpo docente e a tutto il personale della scuola, esprimendo la più sentita vicinanza e le più sincere condoglianze.

La memoria del prof. Turano resterà viva nel cuore di Specchia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato”.

