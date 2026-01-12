GIOVANE IMMIGRATO AFGHANO MUORE ACCOLTELLATO A MASSAFRA

(Rdl) _____________ Un giovane immigrato di 25 anni di nazionalità afghana è morto nelle campagne di Massafra, in contrada Le Forche. E’ stato accoltellato da alcuni connazionali al culmine di un litigio. I residenti vicini alla zona, allarmati dalle urla, hanno chiamato i Carabinieri, ma quando i militari sono arrivati lo hanno trovato già agonizzante. Soccorso e portato d’urgenza in ospedale, il giovane è morto poco dopo il ricovero, mentre i responsabili dell’omicidio si erano già dileguati. Indagini in corso.

Category: Cronaca