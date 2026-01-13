DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 13 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è martedì 13 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia San Remigio.

Trentuno anni fa, come oggi, nel 1995, gli accordi di Dayton per la pace in Bosnia vengono firmati a Parigi tra il presidente bosniaco Alija Izetbegovic, il presidente serbo Slobodan Milošević, e il presidente croato Franjo Tuđman. La Jugoslavia non esiste più, dopo l’ intervento della Nato.

13 gennaio di quattordici anni fa, 2012. La nave da crociera Costa Concordia, con oltre quattromila duecento persone a boro, urta gli scogli a cinquecento metri dall’Isola del Giglio, provocando una falla di settanta metri nello scafo e causando trentaquattro morti e ottanta feriti.

Come abbiamo iniziato a vedere ieri, e come continueremo a vedere nei prossimi giorni, il lungo periodo che porta alla primavera era contrassegnato da cerimonie per purificare gli uomini, gli animali, e i campi, e per favorire, propiziando gli dei, il rinnovamento del cosmo.

Nell’ antica Roma, per esempio, nel mese di gennaio erano indette le così dette ‘ferie sementine’, durante le quali si procedeva alla perlustrazione dei campi e dei villaggi e si offrivano alle dee Cerere e Terra latte, mosto cotto, farro e il sacrificio di una scrofa gravida.

In tutto questo periodo le giovenche adoperate nel lavoro agricolo venivano lasciate a riposo, e anzi abbellite con ghirlande e corone di fiori.

Come spiega il grande storico delle religioni Mircea Eliade, si tratta di manifestazioni popolari antichissime, comunina diverse regioni della Terra, che affondano le proprie radici addirittura nel Paleolitico, e che si svilupparono nel Mesolitico e Neolitico.

Proverbio salentino: OSCE ACQUA CRAI IENTU TUTTU CANGIA A NNU MUMENTU

Oggi acqua domani vento tutto cambia in un momento.

Come dire che del domani non vi è certezza.

