IN APERTA POLEMICA CON I POLITICI NAZIONALI E LOCALI E CON I SINDACATI, I TARANTINI SI MOBILITANO VENERDI’ 30

Con una vignetta dell'illustratore Zaza, postata su Facebook, questa mattina l'associazione Genitori Tarantini ha annunciato una nuova mobilitazione per il prossimo 30 gennaio, unitamente alle altre organizzazioni del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti e del sindacato di base Lmo:

“Le Istituzioni nazionali e locali e i sindacati più rappresentativi, di comune accordo come compagni di merende, continuano deliberatamente a negare verità conclamate e a giocare con la vita dei tarantini e dei lavoratori come se si trattasse di una mano di poker. Le carte che hanno in mano non danno alcuna combinazione valida, così possono solo bluffare. I tarantini, però, già da tempo hanno capito il loro gioco e non vogliono più essere giocatori passivi.

Il 30 gennaio 2026, dalle ore 9, ancora una volta saremo davanti al Palazzo di Città, in piazza Castello per rivendicare il diritto di autodeterminare il nostro presente e il futuro anche delle prossime generazioni, per dare voce a chi non può parlare: ai malati, ai bambini, ai nostri anziani.

Per ribadire che noi non vogliamo più essere considerati ‘persone usa e getta”‘!

Sarà l’occasione per fare valere le nostre ragioni, dichiarare chiaramente di quali colpe si sono macchiati e continuano a macchiarsi istituzioni politiche e sindacati, in spregio della salute umana e dell’ambiente, per continuare a sostenere una produzione a caldo altamente inquinante e letale.

Insieme al Comitato Cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti e al sindacato di base LMO, l’associazione Genitori tarantini sta organizzando questo evento perché esiste, tra gli altri, un diritto fondamentale che deve valere anche per il nostro territorio: la salute.

30 GENNAIO 2026, ORE 9 – PIAZZA CASTELLO – TARANTO

Noi ci saremo!” ________________

