DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 14 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 14 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia San Felice.

Proseguiamo il discorso iniziato nei giorni scorsi, evidenziando come in questo periodo troviamo molte feste e cerimonie che, celate sotto le vesti di un santo, hanno una funzione lustrale e fecondante.

La più importante, perché ingloba tutte queste funzioni, rivelando i legami sotterranei con varie tradizioni precristiane, è quella di sant’ Antonio Abate, che cade il 17 gennaio.

Si ripeteranno in tutta Italia, a distanza di secoli e di millenni, feste, riti e cerimonie che affondano le proprie radici nei secoli e nei millenni, come ‘La Focara’ di Novoli.

14 gennaio 1968. Come oggi, cinquantasei anni fa, nella Sicilia occidentale si verifica il terremoto del Belice, che provoca vittime, ingenti danni, e la distruzione parziale o totale di alcuni paesi, come nel caso di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago.

Proverbio salentino: LU TIRCHIU E’ COMU LU PUERCU, E’ BUENU DOPU MUERTU

L’avaro è come il maiale, è buono dopo morto.

Category: Costume e società