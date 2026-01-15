DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 15 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è giovedì 15 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia San Mauro, auguri di buon onomastico a tutti i nostri lettori che portano questo nome.

15 gennaio 1993. Viene catturato Salvatore Riina. Il latitante viene arrestato dai Carabinieri mentre percorre in auto la circonvallazione di Palermo, assieme al boss di San Lorenzo Salvatore Biondino. Riina è disarmato e non oppone resistenza. Era latitante dal 1969. Morirà, ininterrottamente in carcere, nel novembre del 2017.

Come promesso nei giorni scorsi, concludiamo il discorso iniziato a proposito della festività di Sant’ Antonio.

Il patriarca del monachesimo non è una figura leggendaria: è realmente vissuto in Egitto tra il 250 e il 356. Ci è pervenuta, fra le altre cose, una sua lettera autentica, indirizzata ai monaci dell’ abate Teodoro.

Qualche anno dopo la morte, Atanasio di Alessandria ne scrisse la biografia, con testimonianze degne di fede sulla sua vita e sul suo insegnamento.

Quest’ opera ebbe, coi limiti dei mezzi e della cultura stessa del tempo, una diffusione così straordinaria, da invogliare numerosissime vocazioni alla vita monastica.

La morte di Sant’ Antonio Abate avvenne effettivamente – nel 356 – il 17 gennaio e questa cadenza temporale lega al suo nome riti, feste ed usanze, che andremo a riscoprire.

Proverbio salentino: CI NU TENE FURTUNA, SE CECA PURU FACENDUSE LA CRUCE

Chi non ha fortuna, si acceca anche facendosi la croce. Ahimè…

