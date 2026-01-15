TABELLINO, COMMENTI E NOTIZIE DOPO LA SCONFITTA CONTRO L’INTER A SAN SIRO

(Rdl) _______________

IL TABELLINO

I Giallorossi sono scesi in campo ieri mercoledì 14 gennaio alle 20.45 a San Siro per il recupero della 16ª giornata della Serie A Enilive, Inter – Lecce.

Questo il tabellino del match:

Inter: Sommer, Zielinski, Thuram (42’ st Sucic), Bonny (12’ st Esposito), Acerbi, Diouf (12’ st Luis Henrique), Mkhitaryan (27’ st Martinez), Barella © (12’ st Frattesi), Akanji, Carlos Augusto, Bastoni. A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Darmian, Cocchi, Berenbruch, Bovo. Allenatore: Cristian Chivu

Lecce: Falcone ©, Siebert, StuliC, Gandelman (24’ st Kaba) Veiga, Sottil (24’ st Morente), Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti (37’ st N’Dri), Maleh (41’ st Sala). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Pérez, Helgason, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwiński, Ngom. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: 33’ st Esposito

Ammoniti: 17’ pt Thuram, 18’ st Veiga, 49’ st Luis Henrique

Recupero: 4’ pt – 4’ st



Arbitro: Fabio Maresca sez. di Napoli

Assistenti: Matteo Passeri sez. di Gubbio – Vittorio Di Gioia sez. di Nola

IV Ufficiale: Gianluca Manganiello sez. di Pinerolo

VAR: Lorenzo Maggioni sez. di Lecco

AVAR: Daniele Chiffi sez. di Padova

IL COMMENTO

La sconfitta era ampiamente preventivata, fermare la capolista dall’attacco record era sulla carta un’impresa impossibile, per di più in un momento come questo. E così è stato sul campo.

Se sconfitta è stata, è stata però dignitosa, ecco. Con l’Inter si può perdere e il Lecce lo ha fatto con dignità, al termine di una partita giocata con impegno, determinazione e pure tutto sottratto ben giocata.

Certo, ben giocata non da tutti, con qualche errore di troppo e con tutti i limiti che conosciamo troppo bene, perché ci sia bisogno di ricordarli ancora, in primis quell’insostenibile leggerezza al momento di concludere in porta.

“Il rammarico è che abbiamo fatto una prestazione del genere, concedendo poco per i primi 60 minuti, mancando poi però nella parte centrale del secondo tempo, dove l’Inter ha dato freschezza coi cambi” – è stato il commento a caldo negli spogliatoi di Eusebio Di francesco – “ci siamo abbassati troppo. Ho provato a cambiare anche io, la pressione dell’Inter c’era ma non così forte. Siamo stati anche un pizzico sfortunati, peccato perché avevamo concesso poco a loro”.

LE NOTIZIE

La squadra, al termine della gara con l’Inter, si è trasferita a Novarello, un centro sportivo situato nel comune di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, dove nel pomeriggio di oggi sosterrà una seduta di allenamento, in vista dell’impegno contro il Milan sempre a San Siro alle 20.45 di domenica 18.

Fra gli indisponibili, ci sarà ancora pure Camarda: si è sottoposto ad una consulenza ortopedica a Milano, che ha confermato un trauma contusivo alla spalla destra, per cui gli sono stati prescritti 15 giorni di riposo.

Category: Costume e società