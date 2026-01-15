BRINDISI, CONTROLLI STRAORDINARI DELLE FORZE DELL’ORDINE IN CITTÀ

(f.f.)__________

Nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio, la città di Brindisi è stata interessata da un ampio servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore, a seguito di una riunione tecnica presieduta dal nuovo Prefetto della provincia. All’incontro hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine locali, coordinando l’intervento che ha visto impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Le operazioni si sono concentrate principalmente sulle zone centrali più frequentate, senza trascurare le aree periferiche, con un’attenzione particolare alla zona intorno alla Stazione Ferroviaria. Durante i controlli, la Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, insieme alla Guardia di Finanza e alle unità cinofile, ha ispezionato tre esercizi pubblici e una sala scommesse, verificando il rispetto delle normative vigenti.In totale, sono state controllate 195 persone e 108 veicoli.

Nel corso dei servizi sono state elevate due sanzioni per violazioni del Codice della Strada.Il Questore ha annunciato che questi controlli straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, estendendosi non solo al capoluogo, ma anche ai Comuni della provincia, nell’ambito di un programma costante di prevenzione e sicurezza sul territorio.

