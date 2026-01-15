DROGA, CONTANTI E ARMI: TRE ARRESTI NEL SALENTO IN DUE DISTINTE OPERAZIONI DEI CARABINIERI

(f.f.)_____________

Giornata di intensa attività per i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, impegnati in una serie di operazioni che hanno portato all’arresto di tre persone e al sequestro di droga, denaro e armi. Gli interventi, svolti in diversi comuni della provincia, rientrano nel costante dispositivo di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati.

Nel tardo pomeriggio a Copertino, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli hanno fermato un furgone durante un servizio di pattugliamento. A bordo viaggiavano due uomini, di 48 e 39 anni, sottoposti a perquisizione personale e successivamente domiciliare. I controlli hanno permesso di rinvenire oltre 360 grammi di una sostanza ritenuta cocaina, circa 25 grammi di marijuana, più di 52mila euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite, oltre a materiale per il confezionamento e diversi telefoni cellulari. Tutto il materiale è stato sequestrato e i due sono stati arrestati in flagranza di reato e trasferiti nel carcere di Lecce, su disposizione del pubblico ministero di turno.

Nel pomeriggio, un altro intervento è stato portato a termine a Surbo, dove i Carabinieri della Stazione locale, con il supporto del NORM della Compagnia di Lecce, hanno arrestato un uomo di 56 anni per detenzione abusiva di armi e ricettazione. L’operazione è scattata dopo la segnalazione di una cittadina che aveva scoperto la presenza di armi e munizioni all’interno di una cantina. Le indagini immediate hanno consentito di individuare rapidamente il responsabile, che ha collaborato con i militari.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate tre armi da fuoco, alcune risultate rubate, oltre a numerose munizioni. Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che coordina le indagini.

Category: Cronaca