A LECCE RINFORZI ESIGUI, PERMAGONO LE CARENZE DI ORGANICO: LA PROTESTA DEL SINDACATO DEI POLIZIOTTI

SIAP LECCE: PIANO DI POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI IRRISPETTOSO DELLA REALTÀ DEL TERRITORIO

Il SIAP di Lecce esprime forte preoccupazione e profonda contrarietà rispetto all’ennesimo piano di potenziamento degli organici che, ancora una volta, penalizza gravemente il Salento e in particolare la provincia di Lecce.

A fronte di 44 poliziotti che andranno in pensione per limiti di età, alla provincia di Lecce vengono assegnate solo 9 unità. Un dato che parla da sé e che certifica, senza possibilità di smentita, come anche quest’anno il nostro territorio non riceva alcun reale rinforzo, nonostante i numerosi pensionamenti e le crescenti esigenze di sicurezza.

Ricordiamo a chi elabora questi piani lontano dalla realtà quotidiana che la provincia di Lecce conta 97 comuni e ben 222 km di costa, un territorio vastissimo e complesso da presidiare. A ciò si aggiunge un flusso turistico imponente: i dati statistici del 2024 per la provincia di Lecce parlano di 375.484 arrivi e 1 milione e 63mila presenze, segnando un più 23% rispetto al 2023, numeri impressionanti che richiederebbero un rafforzamento strutturale degli organici, non certo ulteriori tagli mascherati da potenziamenti.

Purtroppo stiamo assistendo all’ennesima sceneggiatura fatta di proclami politici e annunci propagandistici, che non tengono minimamente conto della realtà operativa degli uffici di Polizia.

La provincia di Lecce ha uffici ormai al collasso, come i Commissariati di Nardò, Gallipoli e Galatina, il Reparto Prevenzione Crimine, la Sezione di Polizia Stradale, Ferroviaria e la Divisione Immigrazione, che ricordiamo essere l’unico ufficio tra le Forze di Polizia a trattare tutte le pratiche inerenti lo status del cittadino straniero.

Dopo anni di attesa, finalmente a Nardò sarà realizzato il nuovo Commissariato di P.S., ma l’amara ironia è che rischia di rimanere una scatola vuota: a fine anno i colleghi in servizio in quel presidio saranno solo qualche decina, assolutamente insufficienti a garantire un adeguato servizio di sicurezza.

Vogliamo informare chi oggi fa propaganda politica che il personale in forza alla Questura di Lecce ha una media anagrafica elevatissima e che, troppo spesso, i turni di servizio vengono garantiti esclusivamente grazie alla straordinaria dedizione dei Poliziotti salentini, costretti a coprire più turni nella stessa giornata, anticipando o posticipando l’orario di servizio per sopperire alle croniche carenze di organico.

Come se non bastasse, oltre il danno anche la beffa: il pagamento delle ore di straordinario maturate ed eccedenti il monte ore disponibile, indispensabili per far funzionare la macchina della sicurezza in presenza di un numero così esiguo di operatori, è fermo a dicembre 2023.

Il SIAP non ci sta. I Poliziotti salentini meritano rispetto, meritano organici adeguati, condizioni di lavoro dignitose e il riconoscimento concreto del sacrificio quotidiano che garantisce sicurezza a cittadini e turisti.

Noi questo rispetto lo pretendiamo.

