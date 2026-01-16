BRINDISI, DROGA IN CASA: LA POLIZIA BLOCCA UN UOMO GIÀ AI DOMICILIARI

(f.f.) ____________

Un’operazione mirata contro il traffico di stupefacenti ha portato all’arresto di un uomo residente a Brindisi, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’intervento è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato nella mattinata del 12 gennaio 2026, nell’ambito dei controlli rafforzati disposti dal Questore.

Gli agenti, insospettiti da elementi investigativi che facevano ipotizzare un coinvolgimento dell’uomo in attività di spaccio, hanno deciso di procedere a una perquisizione presso la sua abitazione. All’interno dell’appartamento sono state rinvenute sostanze stupefacenti di diverso tipo, già confezionate e pronte per la distribuzione sul mercato illecito.In particolare, i poliziotti hanno sequestrato circa 35 grammi di cocaina e 8 grammi di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e una somma in contanti pari a 1.500 euro, ritenuta provento dell’attività illegale.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo, un brindisino nato nel 1970, è stato arrestato in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero di turno, al termine degli atti di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Brindisi, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida.

Category: Cronaca