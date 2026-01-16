INTERVENTI DEI CARABINIERI SUL TERRITORIO: GIORNATA AD ALTA TENSIONE

(f.f.) ____________

È stata una giornata particolarmente impegnativa quella di ieri per i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a fronteggiare diversi episodi critici che hanno richiesto prontezza operativa e un alto livello di professionalità, a tutela della sicurezza collettiva.

In mattinata, a Sanarica, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Maglie è intervenuta dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112.

L’allarme riguardava un uomo di 58 anni che, in evidente stato di forte agitazione, stava minacciando il personale sanitario. Una volta sul posto, i militari si sono trovati di fronte a una situazione estremamente pericolosa: l’uomo impugnava dei coltelli e ha tentato di scagliarsi contro gli operatori dell’Arma. Dopo ripetuti tentativi di calmare la situazione e di convincerlo a deporre le armi, i Carabinieri hanno utilizzato il taser in dotazione, intervenendo in modo misurato e conforme ai protocolli. L’azione ha consentito di immobilizzare l’uomo senza provocare ferite né a lui né ad altre persone presenti.

Successivamente, l’uomo è stato affidato ai sanitari e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Fortunatamente, l’episodio si è concluso senza alcun ferito.

Nel corso della stessa giornata, a Galatina, i militari della Stazione locale hanno invece denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 60 anni che, in uno stato di alterazione presumibilmente legato all’assunzione eccessiva di alcol, ha danneggiato la porta d’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Anche in questo caso, l’intervento immediato delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, ristabilendo rapidamente condizioni di sicurezza.Gli episodi affrontati confermano il ruolo centrale dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella gestione delle emergenze, anche quelle più complesse e potenzialmente pericolose, svolte sempre nel rispetto delle norme e con l’obiettivo primario di salvaguardare l’incolumità pubblica.

