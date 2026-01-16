DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 16 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è venerdì 16 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia San Bernardo.

Il 17 gennaio, come abbiamo visto nei giorni scorsi, ingloba nella figura di Sant’ Antonio Abate riti antichi, di epoche e religioni precedenti.

Ancora adesso, in questo giorno si benedicono gli animali domestici sul sagrato delle chiese dedicate al santo, e fino a qualche decennio fa era diffusa l’ abitudine di offrire doni in natura ai sacerdoti, i quali ricambiavano con immagini del santo da appendere come amuleti nelle stalle.

Un’ altra usanza di derivazione pagana è la preparazione di un dolce benedetto, che viene poi dato a uomini e d animali ammalati, perché sant’ Antonio, che resistette alle tentazioni, è considerato il vincitore del male.

A Villavallelonga, in provincia dell’ Aquila, si celebra la sagra delle fave cotte, distribuite insieme a una focaccia fatta di farina, sale, uova e anice, in ricordo di un’ antica venerazione contadina nei confronti del santo.

16 gennaio 1969. Lo studente cecoslovacco Jan Palach si dà fuoco in Piazza San Venceslao a Praga. E’ un gesto estremo di protesta contro l’ invasione sovietica, che in estate aveva stroncato con i carri armati la così detta ‘primavera di Praga’. La sua foto rimarrà per sempre nell’ immaginario collettivo come anelito di libertà. In Italia il Partito Comunista Italiano si schierò dalla parte dell’Unione Sovietica e contro i giovani cecoslovacchi che protestavano nelle università: lo strappo con l’Unione Sovietica da parte di Berlinguer avverrà solo molti anni dopo.

Proverbio salentino: MARINARU PIGGHIA LU PISCE, NANZI ALLU SIGNORE PASSA E NU LLU CANUSCE

Quando il marinaio prende (pesca) il pesce, davanti al Signore passa e non lo riconosce (non gli è riconoscente).

Nel momento del bisogno si prega il buon Dio, o comunque chiunque ci possa aiutare, affinché ci dia una mano. Ma una volta risolti i nostri problemi ci scordiamo di tutto, anzi a volte passiamo davanti a chi ci ha beneficiato, e facciamo finta di non vederlo.

Insomma come dire che la riconoscenza non è di questo mondo.

