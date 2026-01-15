MOLTE CASE DI LECCE SENZ’ACQUA DA IERI, MA FANNO ACQUA LE INFORMAZIONI DELL’ACQUEDOTTO PUGLIESE

(g.p.) ______________ Comunicato stampa dell’ Acquedotto Pugliese (nella foto, la sede degli uffici di Bari) di ieri mercoledì 14:

“A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico in via De Jacobis nell’abitato di Lecce i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata.

Per consentire i lavori, è necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nelle reti che alimentano in particolare Zona Centro Storico, San Pio, Viale Grassi e traverse nell’abitato di Lecce. I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro le ore 7 di domani 15 gennaio.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi”.____________

Quando scrivo questa nota sono le ore 15.30 di oggi giovedì 15 gennaio, e di acqua in casa non ce n’è da ieri mattina. Parlo per casa mia, in zona Santa Rosa, al secondo piano – e scusate… l’altezza, che impedisce evidentemente il rifornimento al serbatoio posto in cima al terrazzo – ma, a quanto ho appreso per altre vie, è un “eventuale disagio” comune a tanti nel rione e pure in tante altre zone della città, non solo al Rione San Pio, dove si trova via De Jacobis

Dall’Acquedotto Pugliese, numero verde, hanno messo un breve avviso standard registrato, senza possibilità di avere ulteriori informazioni, sia relative alla natura del presunto guasto, sia sui lavori in corso, sia, soprattutto, sul ripristino dell’erogazione, visto che non sono stati rispettati i tempi annunciati.

Così, che cosa vuoi razionalizzare, se l’acqua in casa non arriva proprio da ieri mattina, da ormai quasi 36 ore? Nemmeno quella che è indispensabile almeno per lavarsi le mani, o buttare a bollire la pentola per calare la pasta?

Ma è normale che l’Acquedotto Pugliese funzioni così? E’ normale che una città come Lecce debba soffrire in questo modo? Dopo duemila anni da quando il sommo poeta Orazio denunciava lo stato della ‘Puglia siticulosa’, anche se allora gli Acquedotti Romani funzionavano, non si rompevano e portavano l’acqua anche a centinaia di metri di altezza.

