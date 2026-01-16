MICHELE EMILIANO NOMINATO ‘CONSIGLIERE’ DEL PRESIDENTE / MA CHE BRAVI! PERO’ IL PREZZO E’ UN PO’ DE CARO

di Giuseppe Puppo _______

Ma che bravi! Una telenovela politica, poi diventata una sceneggiata napoletana, con tanto di richiamo strappalacrime – ‘e figli so piezz e core’ – interpretata in maniera superba dai due protagonisti e andata in onda sui mass media per tutta questa estate.

No, c’è da imparare! Davvero!! Così si fa!!!

Sono stati talmente convincenti, da ingannare tutti.

La discontinuità con il passato? La rottura con il pregresso di familismo amorale? La fine del trasformismo politico???

Ecco qua.

Anticipando la nomina degli assessori della sua giunta, che saranno resi noti nelle prossime ore, dopo un’apposita cerimonia prevista per le 17 di oggi venerdì 16 gennaio, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro

“ha adottato il provvedimento di nomina di consigliere giuridico della Presidenza di Michele Emiliano sulle seguenti materie di specifica competenza:

– analisi, studio e interpretazione delle norme nazionali ed europee che hanno riflessi sulle competenze regionali, con particolare riguardo alla legislazione in materia di crisi industriali, politiche del lavoro, politiche sociali e sicurezza urbana;

– funzioni di impulso per la predisposizione degli schemi di disegni di legge regionale, anche a garanzia della coerenza e dell’unitarietà dell’indirizzo normativo regionale;

– definizioni delle basi di intesa e di accordo sui quali la Regione deve esprimersi in sede di Conferenza delle Regioni e/o ai tavoli di altri organismi centrali dello Stato e delle istituzioni comunitarie;

– attuazione degli obiettivi di semplificazione dell’ordinamento giuridico regionale, proponendo al medesimo iniziative concernenti l’abrogazione di norme regionali desuete o disapplicate, il riassetto della normativa vigente, le materie e i settori da disciplinare mediante l’adozione di testi unici;

– rapporti con il Consiglio regionale e le Commissioni permanenti concernenti la trattazione degli affari legislativi e durante l’iter di approvazione delle leggi regionali”. ______

Cioè, tradotto dal politichese, quello che un qualunque funzionario regionale esperto di giurisprudenza già in organico potrebbe fare tranquillamente.

Sempre tradotto dal politichese, i consiglieri, altrimenti detti consulenti: incarichi retaggio della Prima Repubblica, consolidato e anzi incrementato, sia a sinistra, sia a destra, per dare un ruolo retribuito dalla collettività a coloro i quali non hanno trovato spazio quali ministri o assessori.

Nella fattispecie: 130.000 euro l’anno.

De Caro ha creduto opportuno spiegare pure per esteso questo suo primo atto ufficiale da presidente della Regione Puglia, mentre nell’occasione avrebbe fatto meglio almeno a stare zitto:

“Ho chiesto a Michele, in estate, di fare un passo di lato che mi consentisse maggiore libertà d’azione e serenità nel ruolo di presidente. E lo ringrazio ancora una volta per aver accolto il mio appello. Ma ho sempre detto che il bagaglio di conoscenze e di esperienza che Michele Emiliano rappresenta per la Puglia, non sarebbe andato disperso. Per questo ho chiesto a Michele di ricoprire il ruolo di consigliere giuridico della Presidenza su questioni sulle quali la sua competenza, da giurista, prima ancora che da politico, sarà preziosa per tutti…

Stiamo già lavorando insieme, da settimane, su alcuni dei dossier più delicati, in totale sintonia, così come abbiamo fatto in questi anni, per il bene delle nostre comunità. Ringrazio Michele per la sua disponibilità e auguro buon viaggio a noi e a tutta la Puglia”.

Un viaggio cominciato malissimo con questa nomina, che non piacerà a nessuno, a cominciare proprio da coloro i quali De Caro hanno votato. Cioè, che nonostante tutto sono andati alle urne e gli hanno dato fiducia. Il costo di questa operazione di retroguardia è ben più alto di 130.000 euro all’anno, è un prezzo enorme pagato alla credibilità della politica tutta. Ma poi si chiedono perchè la gente sempre di più non va a votare. ___________

