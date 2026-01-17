DIARIO DEL GIORNO / SABATO 17 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è sabato 17 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia Sant’ Antonio Abate.

Andiamo a concludere i discorsi avviati e protratti per tutti i giorni scorsi.

Sant’ Antonio Abate è considerato anche il guaritore dello ‘herpes zoster’ , il così etto “fuoco di sant’ Antonio”.

Gli agiografi cristiani collegano a questa funzione l’ usanza di incendiare nella notte che precede la festa grandi cataste di legna, dette , le cui ceneri sono considerate amuleti. Il fuoco, in questo contesto, ha una funzione purificatrice: brucia ciò che resta del vecchio anno, compresi i mali e le malattie.

Il più famoso, a Novoli, nella piazza principale, si prepara un’ altissima catasta di legna a forma di cono, sulla cui cima si pianta un ramo d’ arancio insieme con spighe di grano e una bandiera con l’ immagine del santo.

Nel tardo pomeriggio del 16 inizia la processione alla quale prendono parte tutte le confraternite della zona. I fedeli portano grandi ceri: per questo la cerimonia è detta “intorciata”.

Non appena la statua è uscita dalla chiesa si raccolgono le offerte.

Rientrata la processione, si sparano fuochi d’ artificio e si accende “la focara”. I paesani cercano i portarsi a casa qualche tizzone o un po’ di cenere come amuleti.

17 gennaio 1966, sessanta anni fa. Un bombardiere americano B-52 si scontra con un aereo da rifornimento KC-135 sui cieli della Spagna, sganciando tre bombe all’idrogeno da 70-kilotoni finite due nei pressi della cittadina di Palomares e un’altra in mare. Nessuna di queste per fortuna esplode.

Proverbio salentino: LI DIFETTI TE LA ZITA SE MUCCIANU CU LA DOTE.

I difetti della sposa si coprono con la dote.

Quindi, come il marito passa sopra i difetti della donna che ha sposato perché ricca, così nella vita, tante volte si fa finta di non vedere le storture e le ingiustizie in virtù del proprio tornaconto.

