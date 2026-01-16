RACALE, INDAGINI SERRATE SU FURTI E AGGRESSIONI: GIOVANE IN CARCERE

(f.f.)__________

Si è conclusa con un arresto l’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce contro una serie di reati predatori che, nei mesi scorsi, avevano destato forte preoccupazione nella comunità di Racale. L’operazione rientra nel più ampio impegno dell’Arma volto a contrastare i crimini contro il patrimonio, particolarmente incisivi sul senso di sicurezza dei cittadini e sulla serenità delle attività commerciali locali.

Nel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di Racale (nella foto) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura. Il provvedimento riguarda un giovane di 24 anni, residente in paese e già conosciuto dalle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una serie di episodi criminosi concentrati nel mese di novembre scorso.Le indagini hanno permesso di ricostruire una sequenza di fatti che avrebbe avuto inizio il 4 novembre, quando una commerciante del luogo è stata avvicinata e aggredita mentre si stava recando in banca per versare l’incasso giornaliero, pari a circa 19mila euro.

Durante il tentativo di rapina, l’uomo avrebbe cercato di strapparle la borsa, provocandole alcune escoriazioni. La reazione della vittima, tuttavia, ha messo in fuga l’aggressore, che si è allontanato senza riuscire a portare via il denaro.Nei giorni successivi, sempre a Racale, sarebbe stato preso di mira un impianto di distribuzione di carburante. In una prima occasione, il presunto autore avrebbe danneggiato alcune gettoniere collocate nell’area dell’autolavaggio e dei distributori automatici, riuscendo a impossessarsi di una somma di circa 700 euro. La notte seguente, lo stesso luogo sarebbe stato nuovamente teatro di un’incursione: dopo essere entrato negli uffici, l’uomo avrebbe sottratto generi alimentari per un valore complessivo di circa 400 euro.

Nella medesima nottata, secondo quanto emerso dagli accertamenti, il 24enne si sarebbe reso responsabile anche di un furto ai danni di una struttura ricettiva del posto. In questo caso, il bottino sarebbe stato di circa 100 euro in monete, prelevate da una gettoniera di un distributore di bevande.Determinanti per l’esito dell’inchiesta sono stati la rapida acquisizione degli elementi probatori, l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ulteriori riscontri investigativi, che hanno consentito agli inquirenti di attribuire tutti gli episodi a un unico soggetto.

Alla luce del quadro indiziario, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare.Il giovane dovrà ora rispondere delle accuse di tentata rapina e di furto aggravato e continuato. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Category: Cronaca