ALESSANO, SPACCIO IN APPARTAMENTO: ARRESTATI DUE CONVIVENTI

(f.f.)_____________

Un’attività di osservazione accurata ha portato la Polizia di Stato a smascherare un presunto giro di droga attivo all’interno di un’abitazione nel comune di Alessano. Nella giornata di ieri sono finiti in arresto un uomo di 68 anni e la sua compagna di 58, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina.

Da alcuni giorni gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano (nella foto) avevano notato un insolito via vai nei pressi dell’appartamento della coppia. Le presenze frequenti di persone note come assuntori di droga e brevi soste di autovetture avevano insospettito i poliziotti, che hanno così avviato un servizio di monitoraggio discreto raccogliendo elementi utili all’indagine.

Nel corso della giornata di ieri, i sospetti hanno trovato conferma: più individui, arrivati a bordo delle proprie auto, si fermavano nei pressi dell’ingresso senza spegnere il motore, attendendo l’uscita del 68enne. Quest’ultimo si avvicinava ai veicoli, consegnava piccoli involucri e riceveva in cambio del denaro contante.

A seguito di uno di questi scambi, gli agenti sono intervenuti fermando un giovane di 29 anni che aveva appena ricevuto un pacchetto in cellophane. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire una dose di cocaina; l’uomo è stato segnalato all’autorità competente quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Sfruttando una porta rimasta aperta e un momento di distrazione, i poliziotti hanno quindi fatto ingresso nell’abitazione sorprendendo i due conviventi. La perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare oltre 17 grammi di eroina già suddivisa in dosi, una piccola quantità di cocaina, materiale utilizzato per il confezionamento e circa 3.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Durante le operazioni, un ulteriore soggetto si è presentato alla porta chiedendo di parlare con la donna e mostrando una somma di denaro, circostanza che ha ulteriormente rafforzato il quadro accusatorio.

Informato il pubblico ministero di turno, per entrambi gli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Category: Cronaca