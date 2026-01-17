LECCE, SEQUESTRATA ATTIVITA’ COMMERCIALE IRREGOLARE

(f.f.)_____________

Prosegue senza sosta l’azione di controllo dei Carabinieri nel capoluogo salentino contro il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Nel corso di un’operazione mirata, i militari della Stazione di Lecce Santa Rosa hanno individuato e bloccato un’attività di vendita esercitata in totale assenza delle necessarie autorizzazioni.

Al termine degli accertamenti, un uomo di 60 anni, residente a Lecce e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di esercizio illecito di attività commerciale e per ulteriori violazioni amministrative e penali collegate.

L’intervento è il risultato di un’attività investigativa avviata nei mesi scorsi, a partire da novembre, inserita in un più ampio piano di contrasto alle irregolarità economiche e alla concorrenza sleale, a tutela dei commercianti in regola e del corretto utilizzo degli spazi pubblici. Le verifiche si sono basate su un attento lavoro informativo, servizi di osservazione prolungati nel tempo e riscontri fotografici.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe gestito stabilmente, dal novembre 2023, un punto vendita di articoli per la casa e prodotti per l’igiene personale lungo una delle arterie principali della città. L’attività era collocata all’interno dell’area di parcheggio appartenente a un altro esercizio commerciale regolarmente autorizzato.

Dai controlli è risultato che il commercio veniva svolto senza alcun titolo abilitativo e con l’occupazione non autorizzata di suolo comunale per una superficie superiore ai 100 metri quadrati.

A conclusione dell’operazione, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro penale dell’intera attività, apponendo i sigilli come previsto dalla normativa vigente. L’intervento si inserisce nella costante azione dell’Arma volta a reprimere l’abusivismo commerciale, un fenomeno che compromette la leale concorrenza, penalizza gli operatori onesti e incide negativamente sul decoro urbano e sulla sicurezza collettiva.

