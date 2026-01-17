BRINDISI, INTERVENTO DELLA POLSTRADA PER CANE SMARRITO SULLA STATALE

(f.f.)__________

Momenti di apprensione nella mattinata di sabato 10 gennaio lungo la statale Egnazia, dove numerose segnalazioni giunte alla centrale operativa della Polizia Stradale di Brindisi indicavano la presenza di un cane di grandi dimensioni che si aggirava pericolosamente sulla carreggiata, creando rallentamenti e situazioni di rischio per automobilisti e per l’animale stesso.

Ricevuto l’allarme, la sala operativa ha disposto l’immediato intervento di una pattuglia impegnata nei servizi di vigilanza stradale. Gli agenti hanno rapidamente individuato il cane, un esemplare che sembrava appartenere alla razza pastore tedesco, visibilmente spaesato e in difficoltà mentre camminava al centro della strada.Per evitare incidenti, i poliziotti hanno attivato la procedura di sicurezza nota come “safety car”, riducendo la velocità dei veicoli in transito e mettendo in sicurezza il tratto interessato.

Il capopattuglia è quindi riuscito ad avvicinarsi all’animale, che appariva impaurito, riuscendo con calma e pazienza a tranquillizzarlo e a condurlo fuori dalla sede stradale.Conclusa la fase di messa in sicurezza, gli operatori hanno avviato gli accertamenti per risalire al proprietario.

Poco dopo è stata rintracciata la padrona del cane, che lo stava cercando da ore e che, ormai scoraggiata, ha accolto con grande emozione la notizia del ritrovamento, ringraziando gli agenti per l’intervento tempestivo e risolutivo.

