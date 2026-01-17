DISCARICA ILLEGALE SCOPERTA CON IL DRONE A LEQUILE: AREA SEQUESTRATA

(f.f.)______________

Operazione mirata dei Carabinieri Forestali alla periferia di Lequile, dove è stato individuato e bloccato un vasto deposito abusivo di rifiuti speciali all’interno di un’area privata riconducibile a un’impresa edile. L’intervento è scattato grazie all’utilizzo di un drone di ultima generazione, capace di fornire immagini ad altissima definizione, anche in modalità infrarossa.

Dall’alto, i militari hanno rilevato una situazione di grave compromissione ambientale: l’area, completamente recintata e chiusa da cancelli assicurati con lucchetti, risultava colma di rifiuti accumulati nel tempo, sparsi direttamente sul terreno o stoccati in container. Tra il materiale rinvenuto figuravano apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, materassi, arredi deteriorati, filtri provenienti da impianti di depurazione, vetro e ingenti quantità di scarti inerti derivanti da lavori di demolizione.

Le successive verifiche hanno accertato l’assenza di qualsiasi autorizzazione per la gestione e il trattamento dei rifiuti. Alla luce di quanto emerso, i Carabinieri Forestali hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce il legale rappresentante dell’azienda, contestandogli l’ipotesi di gestione illecita di rifiuti prevista dalla normativa ambientale vigente.

Contestualmente, l’intera area è stata sottoposta a sequestro. I rifiuti presenti sono stati stimati in un volume complessivo di circa 600 metri cubi, a conferma delle dimensioni rilevanti dell’abbandono.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio finalizzata a contrastare il fenomeno del cosiddetto “abbandono selvaggio” dei rifiuti nel Salento. Un’attività che si avvale in modo sempre più incisivo di strumenti tecnologici come droni ed elicotteri, nell’ambito di un protocollo operativo promosso dalla Prefettura di Lecce e condiviso con l’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

