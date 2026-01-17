LE DICHIARAZIONI DI DI FRANCESCO E ALLEGRI ALLA VIGILIA DI MILAN – LECCE

(Rdl) _____________ E dopo l’Inter, il Milan. Sempre a San Siro. Un’altra mission impossible?

“Contro l’Inter abbiamo fatto un’ottima prova. É necessario crederci ancora di più sapendo che abbiamo davanti un avversario importante” – ha detto pochi minuti fa, nella consueta conferenza stampa della vigilia, a Novarello, un centro sportivo situato nel comune di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, dove la squadra si trova in ritiro, Eusebio Di Francesco, il quale ha poi aggiunto: “Dispongono di una rosa di qualità con tanti giocatori che possono crearci difficoltà così come avvenuto nella sfida di mercoledì sera contro l’Inter”.

E il Lecce, che farà?

“Per noi sarà fondamentale tenere l’attenzione alta per tutti i novanta minuti”.

Ci saranno Banda e Rmadani, che hanno scontato il turno di squalifica?

“Sì, mi danno scelte in più sia a inizio gara che a partita in corso”,.

Non sarà disponibile Veiga…

“Valuterò le opportunità che ho a disposizione”.

A Milanello, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, cominciata con una polemica con l’allenatore del Como, Fabregas, che dopo aver perso giovedì notte 1 – 3, ha parlato di fortuna:

“La fortuna è una componente della vita. Più vai a cercartela, meglio è. Penso sia una mancanza di rispetto parlare di fortuna, per tutti noi. Ma non perdiamo di vista l’obiettivo finale. Una qualità della squadra è l’umiltà di capire i propri limiti”.

Allegri ha poi così commentato l’impegno di domani:

“Il Lecce viene da due ottime partite (sì, però perse entrambe, ndr.) e molto buona l’ha fatta con l’Inter. Ha sofferto il giusto senza subire tantissimo. Noi nelle ultime tre in casa abbiamo fatto una vittoria e due pari, quindi dobbiamo tornare a vincere in casa, perché poi a San Siro ci ritorniamo il 22 febbraio. Serve anche per dare seguito a quanto fatto a Como. Si può e si deve migliorare tutto. Servirà ordine, pazienza, compattezza e concretezza. Sono queste le cose che ti fanno vincere le partite”.

Milan – Lecce, ventunesima giornata di serie A, seconda di ritorno, si gioca a San Siro domenica 18 gennaio 2026. Arbitra il signor Luca Zufferli di Udine. Fichio di inizio alle 20.45.

