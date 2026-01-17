PRESENTATA LA GIUNTA REGIONALE. DEI SALENTINI, CI SONO LEO CONFERMATO, MIGLIETTA E CASILI NEW ENTRY
Presentata ieri sera la giunta regionale, formata da dieci assessori, otto eletti e due esterni.
Quattro assessorati del Partito Democratico, due alla lista Decaro Presidente, uno al Movimento 5 Stelle che ha anche la vicepresidenza della giunta e uno alla lista Per la Puglia.
I due esterni sono uno in quota AVS, l’altro è un tecnico.
Per il Pd Raffaele Piemontese, Debora Ciliento, Donato Pentassuglia, Francesco Paolicelli; Sebastiano Leo (Per la Puglia), Cristian Casili (M5S), Silvia Miglietta e Graziamaria Starace (Decaro Presidente). I due esterni Marina Liuzzi (AVS) e Eugenio Di Sciascio (già assessore al comune di Bari).
QUESTALA COMPOSIZIONE COMPLETA DELLE DELEGHE:
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ANTONIO DECARO
Presidente
Deleghe: Programmazione economico-finanziaria, Enti Locali, Comunicazione istituzionale, Contenzioso.
CRISTIAN CASILI
Vicepresidente e Assessore al Welfare e allo Sport
Deleghe: Programmazione delle politiche sociali e sociosanitarie; Inclusione sociale e lotta alle povertà; Politiche per l’infanzia, le famiglie e la genitorialità; Politiche per le disabilità e la vita indipendente; Politiche per gli anziani e l’invecchiamento attivo; Sport ed impiantistica sportiva; Economia civile; Promozione del Terzo Settore; Servizio Civile; Politiche di integrazione; Politiche giovanili.
DEBORA CILIENTO
Assessore all’Ambiente e al Clima
Deleghe: Tutela ambientale; Politiche climatiche e adattamento ai cambiamenti climatici; Programmazione energetica e transizione ecologica; Ciclo dei rifiuti ed economia circolare; Tutela e valorizzazione delle aree protette; Educazione ambientale; Salvaguardia della biodiversità; Gestione delle emergenze.
EUGENIO DI SCIASCIO
Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro
Deleghe: Sviluppo economico territoriale; Filiere produttive strategiche; Politiche industriali; Attrazione degli investimenti; Innovazione e trasferimento tecnologico; Politiche per l’energia; Politiche per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese; Economia di prossimità, commercio e artigianato; Politiche attive per il lavoro; Formazione professionale.
SEBASTIANO LEO
Assessore al Bilancio e al Personale
Deleghe: Bilancio e finanza regionale; Personale; Affari generali e appalti; Performance e valutazione; Digitalizzazione interna; Patrimonio; Provveditorato.
MARINA LEUZZI
Assessore all’Urbanistica e alla Casa
Deleghe: Urbanistica e pianificazione territoriale; Città pubblica e spazi collettivi; Edilizia Residenziale Pubblica; Rigenerazione urbana e territoriale; Politiche per l’accesso alla casa e l’abitare; Aree interne; Politiche per il paesaggio; Politiche per il mare e la costa.
SILVIA MIGLIETTA
Assessore alla Cultura e alla Conoscenza
Deleghe: Politiche culturali; Sostegno alle industrie culturali e creative; Patrimonio culturale materiale e immateriale; Biblioteche, teatri, archivi e luoghi della cultura; Politiche scolastiche; Diritto alla Studio; Residenze universitarie; Politiche per l’Università e la Ricerca; Educazione civica e affettiva; Accessibilità culturale e formazione dei pubblici; Pace; Politiche di genere; Diritti civili; Partecipazione; Politiche migratorie; Legalità e Antimafia sociale.
FRANCESCO PAOLICELLI
Assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale
Deleghe: Sviluppo rurale; Agricoltura e zootecnia; Filiere agro-alimentari; Agro-ecologia; Gestione dell’acqua in agricoltura; Foreste e silvicoltura; Tutela del suolo agricolo; Biodiversità agricola; Sicurezza rurale; Promozione delle tipicità agro-alimentari; Politiche del Cibo.
DONATO PENTASSUGLIA
Assessore alla Salute e al Benessere
Deleghe: Programmazione sanitaria regionale; Sanità territoriale; Prevenzione; Stili di vita; Sanità digitale; Integrazione socio-sanitaria; Benessere animale
RAFFAELE PIEMONTESE
Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità
Deleghe: Pianificazione della mobilità regionale; Trasporto Pubblico Locale; Mobilità sostenibile; Intermodalità ed integrazione tariffaria; Infrastrutture per la mobilità; Logistica e merci; Lavori pubblici; Risorse idriche e Autorità idraulica; Portualità e retroporti; Aeroporti; Sicurezza stradale; Mobilità scolastica e universitaria; Demanio; Difesa del suolo e rischio sismico.
GRAZIAMARIA STARACE
Assessore al Turismo e alla Promozione
Deleghe: Politiche per il turismo e la promozione; Sostegno all’industria turistica; Destinazioni turistiche; Turismo sostenibile; Regolazione dei flussi; Turismo culturale e rurale; Turismo lento e cammini; Eventi strategici a valenza turistica; Cooperazione internazionale.
“Nell’augurare buon lavoro ai 10 assessori della giunta Decaro, come Fratelli d’Italia promettiamo un’opposizione rispettosa, leale e collaborativa nel caso di provvedimenti pensati unicamente nell’interesse dei pugliesi.
In cambio non chiediamo, ma istituzionalmente pretendiamo la stessa cosa: rispetto, lealtà e collaborazione, in modo particolare nelle Commissioni consiliari dove saranno continuamente convocati per rispondere non alle nostre domande e ai nostri bisogni, ma alle domande e ai bisogni dei pugliesi.”
La rettrice dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello esprime a nome di tutto l’ateneo le più vive congratulazioni a Silvia Miglietta per la nomina ad assessora regionale della Puglia con delega – fra le altre – alle Politiche culturali, alle Residenze universitarie e alle Politiche per le Università e la Ricerca.
Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro, l’Università del Salento manifesta il proprio apprezzamento per l’attenzione che il nuovo incarico riserva ai temi della cultura, della ricerca e della valorizzazione del sistema universitario, riconosciuti come leve strategiche per lo sviluppo civile, sociale ed economico del territorio.
«Con spirito di collaborazione istituzionale – dice la rettrice Aiello – l’Ateneo auspica l’avvio e il consolidamento di un dialogo proficuo e continuativo con la Regione Puglia e con l’assessora Miglietta finalizzato a rafforzare le sinergie tra università, istituzioni e comunità, promuovendo iniziative condivise a beneficio delle giovani generazioni e dell’intera collettività. Sono certa che, insieme, riusciremo a centrare nuovi, sfidanti obiettivi per la Puglia e per il suo futuro. All’assessora Miglietta e a tutta la squadra di governo regionale i miei più sinceri auguri di buon lavoro».
Dichiarazione del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone
“È una bella notizia l’ingresso di Silvia Miglietta nella squadra del governo regionale voluta dal presidente Antonio Decaro. Un traguardo significativo per il quale desidero sinceramente congratularmi con il neo assessore, certa che saprà rappesentare al meglio l’intero territorio, traducendo le competenze già maturate nell’esperienza leccese in nuove azioni e stimoli per la crescita della nostra regione.
Le deleghe in ambito culturale ed universitario hanno un peso propulsivo di grande valenza per la Puglia, incidono su prospettive stategiche come l’attrattività, la qualità dei servizi e l’offerta culturale in tutti i suoi aspetti. È certo una grande responsabilità ma anche una sfida da raccogliere e rilanciare con energia ed entusiamo, con equilibrio e con un’attenta programmazione che tenga conto delle diverse esigenze e specificità territoriali. Sono certa che Silvia Miglietta, da sempre attenta alle necessità dei cittadini ed aperta all’ascolto, saprà interpretare questo nuovo ruolo con passione e spirito di collaborazione, valorizzando quel dialogo istituzionale che è sempre alla base dell’efficacia amministrativa e progettuale.
A lei vanno le mie congratulazioni ed un augurio di buon lavoro per il bene primario della collettività pugliese”.