MINACCE AI GENITORI: 36ENNE BLOCCATO DOPO UN INSEGUIMENTO

Momenti di forte tensione all’interno di un nucleo familiare, nonostante fossero già in vigore provvedimenti restrittivi a tutela delle vittime. Nella serata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Copertino hanno arrestato un uomo di 36 anni, colto in flagranza di reato per aver disatteso le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

L’uomo, già destinatario di un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri genitori, si sarebbe presentato ugualmente presso la loro abitazione. Qui avrebbe tentato di ottenere denaro contante, sostenendo di dover far fronte a un debito personale. Secondo quanto ricostruito, la richiesta sarebbe stata accompagnata da gravi intimidazioni, aggravate dall’esibizione di quella che appariva come un’arma da fuoco, successivamente accertata come una pistola ad aria compressa.

Dopo l’episodio, il 36enne si è allontanato rapidamente a bordo di un’auto, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce. Le ricerche, avviate nell’immediatezza dai militari di Copertino con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce, hanno però consentito di rintracciarlo nel capoluogo salentino, dove è stato fermato senza che si verificassero ulteriori criticità.

La successiva perquisizione del veicolo ha portato al ritrovamento e al sequestro di una pistola ad aria compressa, sprovvista di matricola e di tappo rosso, con caricatore inserito ma privo di colpi. Fortunatamente, l’episodio non ha causato ferimenti.

A tutela delle persone offese è stato inoltre predisposto, nelle more della ratifica dei provvedimenti, un servizio di controllo nei pressi dei luoghi da loro abitualmente frequentati. Ultimate le procedure di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola, a Lecce, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura leccese, che coordina le indagini.

