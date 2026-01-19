RAFFORZATA LA PRESENZA DELLA POLIZIA NEL SALENTO: MIGLIAIA DI CONTROLLI

(f.f.)______________

Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza straordinaria messa in campo dalla Polizia di Stato su tutto il territorio salentino. Anche nell’ultima settimana, coincisa con la tradizionale accensione della Fòcara di Sant’Antonio a Novoli, evento di grande richiamo popolare e mediatico, le forze dell’ordine hanno garantito elevati standard di sicurezza, affiancando alla gestione dell’ordine pubblico un’intensa azione di controllo del territorio.

In occasione della manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di visitatori, è stato predisposto un imponente impiego di uomini e mezzi per assicurare il regolare svolgimento dell’evento. Parallelamente, su disposizione del Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, sono stati attivati specifici servizi di prevenzione anche nel capoluogo e in diversi comuni della cintura urbana, così da non abbassare la soglia di attenzione sul fronte della sicurezza quotidiana.

I controlli si sono concentrati in particolare nelle aree maggiormente frequentate, nei punti di ritrovo notturno e nelle zone considerate più esposte a fenomeni di degrado, spaccio di stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio. A Lecce, le verifiche hanno interessato il quartiere della stazione ferroviaria, il centro storico, le zone di via Leuca e via Mazzini, viale Taranto, via Gramsci, piazza Bottazzi, viale della Libertà, viale San Nicola e alcuni esercizi pubblici della periferia abitualmente frequentati da soggetti con precedenti di polizia.

Il bilancio complessivo dell’attività svolta sull’intero territorio provinciale parla di numeri significativi: 3.328 persone identificate e 1.435 veicoli sottoposti a controllo. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre adottati diversi provvedimenti di prevenzione. In particolare, sono stati emessi tre avvisi orali nei confronti di un 53enne di Casarano, di un giovane di 19 anni residente a Palmariggi e di una donna di 42 anni domiciliata a Lecce.

È stato inoltre disposto un foglio di via obbligatorio della durata di quattro anni nei confronti di un uomo di 36 anni, originario di Vercelli e residente a Noto, già denunciato per una truffa aggravata ai danni di una donna di 60 anni. L’uomo avrebbe messo in atto il noto raggiro dello “specchietto”, convincendo la vittima a consegnargli del denaro per un presunto danno all’auto che, al termine degli accertamenti, è risultato del tutto inesistente.

Infine, nella giornata del 16 gennaio, ad Alessano, un uomo e una donna sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, come già reso noto in un precedente comunicato delle forze dell’ordine. L’attività di prevenzione e controllo, fanno sapere dalla Questura, proseguirà anche nei prossimi giorni.

Category: Cronaca