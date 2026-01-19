TABELLINO, COMMENTI E NOTIZIE DOPO LA SCONFITTA CONTRO IL MILAN A SAN SIRO

(Rdl) _____________

TABELLINO

iallorossi in campo alle 20:45 a San Siro per la 21ª giornata della Serie A Enilive, Milan – Lecce.

Questo il tabellino del match:

Milan: Maignan ©, Estupiñan, Ricci (28’ st Loftus-Cheek), De Winter, Leao (42’ st Nkunku), Pulisic (28’ st Füllkrug), Rabiot, Tomori, Jashari (42’ st Modrić), Gabbia, Salemaekers (35’ st Athekame). A disposizione: Terracciano, Torriani, Y. Fofana, Odogu, Pavlović, Bartesaghi. Allenatore: Massimiliano Allegri

Lecce: Falcone ©, Ndaba, Siebert, Štulić (23’ st Morente), Gandelman, Ramadani (40’ st Maleh), Sottil (9’ st Banda), Gallo (40’ st N’Dri), Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, S. Fofana, Pérez, Helgason, Jean, Kouassi, Marchwiński, Kaba, Ngom. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: 31’ st Füllkrug

Ammoniti: 21’ pt De Winter, 39’ st Ramadani

Recupero: 1’ pt – 4’ st

Arbitro: Luca Zufferli sez. di Udine

COMMENTI

“Il Milan ci ha messo una grande pressione. Abbiamo fatto troppi errori tecnici che non ci hanno permesso di risalire. Ma ci può stare come l’errore sul gol” – ha commentato a caldo negli spogliatoi Eusebio Di Francesco, il quale ha poi aggiunto:

“Sul gol decisivo Tiago e Siebert, che per me hanno fatto un’ottima gara, devono andare prima a difendere la porta e non si devono andare a schiacciare sul primo palo. Ma mi piace guardare le responsabilità singolarmente” e ha così concluso:

“Penso che squadre come il Milan più le porti vicino alla tua area e più e facile che ti facciano male. Hanno fisicità e riempiono l’area di rigore. Ci hanno messo in grande pressione. Noi siamo stati poco puliti nel tenere palla, siamo risaliti troppo poco rispetto a quello che potevamo”.

In effetti, fase offensiva inesistente per il Lecce, tenuto a galla solo dalle parate di Falcone. Il Milan ha fatto 18 tiri, di cui 5 in porta, in pratica è stato un assedio continu; il Lecce ha fatto due soli tiri, e ci mettiamo un traversone pericoloso di Pierotti,di cui nessuno in porta.

La sconfitta è stata di misura, ma la partita è stata senza storia.

Una vittoria netta per i Rossoneri di Massimiliano Allegri, che ringrazia e saluta.

Per il resto, per i Giallorossi, si potrebbero solo ripetere discorsi su rosa e formazione già abbondantemente consolidati e lasciati senza rimedio.

NOTIZIE

Al termine della gara, mister Di Francesco ha fissato la ripresa degli allenamenti per martedì pomeriggio al centro sportivo di Martignano.

La prossima partita sarà sabato 24 gennaio ore 20.45 al Via del Mare contro la Lazio.

La classifica adesso preoccupa: il Lecce è stato raggiunto dalla Fiorentina a 17 punti, sotto ci sono solo Pisa a quota 14, e Verona a quota 13, che però deve ancora disputare una gara: sarà a Cremona questa sera. Sopra la zona rossa, c’è già un bel distacco: il Genoa ha 20 punti.

