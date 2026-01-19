BLITZ NOTTURNO DELLA FINANZA CONTRO LA PESCA CLANDESTINA A GALLIPOLI

(f.f.)______________

Un’operazione di controllo svolta nelle ore notturne lungo la costa gallipolina ha portato alla scoperta di un’attività di pesca abusiva e al sequestro di un ingente quantitativo di fauna marina protetta. L’intervento è stato condotto dai finanzieri della componente navale, impegnati in un servizio di pattugliamento delle acque e del litorale.

L’attenzione dei militari è stata richiamata da alcune fonti luminose visibili al largo, indizio compatibile con immersioni finalizzate alla pesca subacquea in fasce orarie non consentite. A quel punto è scattata un’azione di osservazione dalla costa, durata fino al rientro a terra del sub, avvenuto nei pressi della spiaggia della Purità.

Una volta fermato, l’uomo – un residente della zona di circa cinquant’anni – è stato sottoposto a controllo. Addosso aveva diversi chilogrammi di pescato misto e un numero particolarmente elevato di ricci di mare, pari a circa quattrocento esemplari della specie Paracentrotus lividus, raccolti in violazione della normativa vigente.

Tutto il materiale rinvenuto, compresi gli strumenti utilizzati per l’attività illecita, è stato immediatamente confiscato. Il pesce, dopo essere stato esaminato da personale veterinario che ne ha certificato la salubrità, è stato destinato a scopi solidaristici e consegnato a organizzazioni religiose. I ricci di mare, ancora in vita, sono stati invece reimmessi nel loro habitat naturale grazie all’ausilio di un’unità navale.

Al responsabile sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di 3.000 euro, oltre alla comunicazione dei fatti all’Autorità Marittima territorialmente competente.

L’azione rientra in un più ampio programma di controlli volto alla salvaguardia del patrimonio marino e costiero. Le forze impegnate sul mare continuano a presidiare il territorio per prevenire e reprimere comportamenti che mettono a rischio l’equilibrio ambientale e penalizzano chi opera nel rispetto delle regole.

Category: Cronaca