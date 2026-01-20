ANZIANA DI ORIA MUORE TRAVOLTA AI BORDI DELLA STRADA

(Rdl) _____________

La Fiat 600 su cui viaggiava con il marito e la figlia sulla provinciale per Francavilla Fontana si è fermata, andata in panne. Lei è scesa, per cercare di farla ripartire, ma sul bordo della strada è stata investita da una Audi A che sopraggiungeva in quel momento. L’impatto è stato violento e per lei fatale. E’ morta così ieri sera Eva Patisso, 76 anni, di Oria. Era conosciuta e stimata da tutti, in particolar modo nella comunità della sua parrocchia di San Domenico:

“La tua disponibilità non ha mai conosciuto confini, sempre pronta ad aiutare, a collaborare e ad accogliere; di una generosità e una apertura illimitate, instancabile, senza mai porsi limiti o condizioni, sempre a beneficio del prossimo anche quando questo comportava un sacrificio personale”.

