GUARDIA DI FINANZA, CONTROLLI SERRATI SUI LIDI DEL LITORALE BRINDISINO

Prosegue l’azione di vigilanza della Guardia di Finanza nei confronti dei concessionari demaniali e dei gestori degli stabilimenti balneari operanti lungo il litorale della provincia di Brindisi. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno intensificato le attività di controllo per verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari da parte degli operatori del settore turistico-balneare.

Nel dettaglio, un’articolata verifica fiscale, avviata nel mese di luglio durante l’alta stagione estiva e portata a termine a dicembre, ha interessato uno stabilimento balneare situato lungo la costa del comune di Fasano. Gli accertamenti, condotti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Fasano, hanno consentito di portare alla luce un ingente volume di incassi non dichiarati al Fisco. Dalle ricostruzioni effettuate dai militari è emerso che la struttura avrebbe occultato ricavi per oltre 1,3 milioni di euro.

Le violazioni riscontrate comporteranno il recupero di imposte non versate, oltre all’applicazione di sanzioni amministrative e interessi, per un importo complessivo stimato intorno al milione di euro.L’evasione è stata individuata grazie all’esame di un sistema informatico di contabilità non ufficiale, una sorta di archivio parallelo che ha permesso agli investigatori di ricostruire il reale volume d’affari del lido, risultato mediamente doppio rispetto a quanto dichiarato per ciascuna stagione.

Tra le principali irregolarità accertate figurano l’omessa emissione di scontrini e ricevute fiscali per il servizio di noleggio di ombrelloni e lettini, nonché la mancata dichiarazione degli introiti derivanti dalla gestione del parcheggio.

Category: Cronaca