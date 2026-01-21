banner ad
banner ad

DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 21 GENNAIO 2026

| 21 Gennaio 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 21 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia sant’ Agnese.

A Roma, dove vive ora, compie 67 anni il magistrato leccese Antonello Gustapane: cordiali auguri di buon compleanno!

Il 21 gennaio 1998 si apre la visita ufficiale di Papa Giovanni Paolo II a Cuba, durante la quale il Pontefice incontrerà Fidel Castro, ricambiando la vista ricevuta dal dittatore a Roma in occasione dell’incontro mondiale della FAO.

Lavori per chi ha il pollice verde da portare a compimento prima che finisca il mese.

Curate la messa a punto delle vostre attrezzature. Aggiustate gli impianti. Sistemate i terreni per le nuove semine, concimando ed arando. Preparate i terricci. Irrorate con poltiglia bordolese (o equivalenti) fusti e rami degli alberi da frutto, per disinfestarli da agenti patogeni. Tenete d’occhio i prodotti messi a parte in dispensa o in magazzino (conserve e sementi). Preparate per il vostro orto un piano di lavoro secondo i principi di rotazione e di alternanza delle colture.

Proverbio salentino: DDU NC’E’ FUMU C’E’ FUECU MA NU SEMPRE CARNE RRUSTUTA
Dove c’è fumo c’è fuoco ma non sempre carne arrostita.
Ci sono dei segni che normalmente sono il preludio a gustose conclusioni, ma non necessariamente degli avvenimenti che farebbero presupporre ciò poi necessariamente si verificano. Alle volte le apparenze ingannano e non sempre le promesse vengono rispettate. Mai fidarsi delle prime impressioni!

Category: Costume e società

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
»
banner ad
banner ad