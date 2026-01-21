NOVITA’ EDITORIALI / UN NUOVO CASO PER IL COMMISSARIO SANTORO: ” “L’enigma della Smart rossa” DI PIERO GRIMA

Nota per la stampa dell’editore _____________

IL SALENTO SI TINGE DI GIALLO: ESCE “L’ENIGMA DELLA SMART ROSSA” DI PIERO GRIMA

Il nuovo romanzo edito da I Quaderni del Bardo nella collana Universo Salento a cura di Angelo Sconosciuto riporta in scena il commissario Santoro in un’indagine tra conventi, call center e la borghesia leccese.

“La notte era stata particolarmente burrascosa a causa di un inaspettato temporale accompagnato da lampi abbaglianti che illuminavano di luce violetta l’intera stanza da letto e cedevano poi il posto a fragorosi tuoni che minacciavano il riposo del commissario Santoro. Solo all’alba, cessato il temporale, il commissario riuscì a riprendere sonno ma solo fino a quando, dopo poco più di un’ora, l’implacabile squillo della sveglia lo costrinse ad abbandonare il tepore del letto. Dopo la tempestosa nottata, il commissario, un po’ contrariato per il sonno perduto, uscì beandosi di un inatteso cielo limpido e soleggiato che lo rasserenò. Le chianche di via degli Ortolani, ancora umide, riflettevano una luce abbagliante che lo costrinse a ripararsi all’ombra di palazzo Matteri, che fu antica dimora di un notabile aragonese. Salutò Maria la fornaia, che ricambiò con un radioso sorriso, e si fermò a chiacchierare con Michele il cartolaio.

– Caro Michele, hai sentito che temporale? – chiese Santoro pensando che il burrascoso evento climatico potesse essere un adeguato argomento per iniziare la conversazione.

– Il mondo sta girando al rovescio, caro commissario! Non s’era mai visto un uragano come quello di questa notte. Noi ci lamentiamo di tutto questo ma la colpa è nostra, stiamo uccidendo la terra.” (un estratto)

LECCE – Arriva in libreria e negli store online “L’enigma della Smart rossa” , il nuovo romanzo giallo di Piero Grima, medico e scrittore che ha fatto del Salento il palcoscenico ideale per le sue trame investigative.

La storia si apre con il ritrovamento del cadavere di Filomena Mariano, una giovane operatrice di call center, nel Parco Federico II di Lecce. Quello che appare come un omicidio inspiegabile si rivela presto un vaso di Pandora che coinvolge la “Lecce bene”. A condurre le danze è il commissario Pasquale Santoro, figura ormai iconica per i lettori di Grima: un uomo che indaga con la stessa passione con cui gusta un pasticciotto alla crema o un piatto di trippa alla “Taverna di Tonio”.

Grima costruisce un meccanismo narrativo perfetto, dove la suspense si intreccia alla critica sociale. Attraverso la storia di Filomena, una “esposta” cresciuta dalle Clarisse , l’autore esplora il tema della precarietà giovanile e dei segreti di famiglia che, come la polvere di tufo, si insinuano ovunque.

“Il mio Santoro è un uomo che cerca la verità non solo nelle prove forensi, ma nell’animo umano,” dichiara l’autore. “In questo romanzo, la città di Lecce non è solo uno sfondo, ma una protagonista che nasconde i suoi peccati dietro la bellezza del barocco.”

L’indagine porterà Santoro e il suo vice, l’ispettore Totò Lo Palco , a confrontarsi con una realtà dove l’abito non fa il monaco – letteralmente – e dove moventi economici e passionali si confondono fino all’ultimo, sorprendente colpo di scena.

Titolo: L’enigma della Smart rossa

Autore: Piero Grima

Editore: I Quaderni del Bardo (IQdB)

Collana: Universo Salento a cura di Angelo Sconosciuto

Disponibile su Amazon e sul sito della casa editrice nella sezione blog https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/

