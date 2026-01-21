NOVITA’ EDITORIALI / UN SAGGIO SUGLI AMORI TOSSICI, PER RICONOSCERLI E LIBERARSENE IN TEMPO

Nota per la stampa del Centro Studi Intelligence ___________

È uscito il saggio, a cura della professoressa Antonella Colonna Vilasi (nella foto): “Amori Tossici. Quando l’amore diventa prigione”.

E’ il dodicesimo volume dela collana “Studi di intelligence”, in collaborazione del Centro studi intelligence, e con prefazione di Catello Parmentola.

Sinossi del libro

Gli amori tossici sono legami che intrecciano passione e dolore, attrazione e distruzione, lasciando ferite invisibili nell’anima. Questo libro, formato da contributi di vari autori psicologi, psicoterapeuti e psichiatri, nasce dal bisogno di comprendere quelle relazioni che, pur sembrando piene di intensità, imprigionano più che liberare, e destabilizzano piuttosto che far crescere. Attraverso storie vere, riflessioni psicologiche e strumenti di consapevolezza, vogliamo offrire una guida per riconoscere i segnali, liberarsi dai legami nocivi e ritrovare la propria forza e serenità. Perché l’amore vero non dovrebbe mai fare male.

