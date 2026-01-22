MESAGNE, DUE ADOLESCENTI DENUNCIATI PER IL FURTO IN UN BAR

(f.f.)_______________

Nel pieno rispetto dei principi di tutela dei diritti degli indagati, della presunzione di innocenza e della necessaria valutazione giudiziaria, si rende noto quanto segue, salvo eventuali sviluppi o ulteriori accertamenti.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne, nell’ambito di attività investigative di polizia giudiziaria, hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce due adolescenti, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso, in relazione a due episodi verificatisi il 1° gennaio 2026 ai danni di un esercizio commerciale del territorio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due giovani, approfittando della chiusura del bar per le festività di Capodanno, nella tarda mattinata dell’1 gennaio si sarebbero introdotti nel locale forzando una finestra e sottraendo le somme presenti nel registratore di cassa. Nel corso del pomeriggio dello stesso giorno, sarebbero tornati sul luogo appropriandosi del denaro residuo.

All’apertura dell’attività il titolare, unico giorno di chiusura dell’anno per il bar aperto 24 ore su 24, ha constatato l’ammanco e ha formalizzato la denuncia presso gli uffici del Commissariato. Gli investigatori, attraverso l’acquisizione dei filmati delle telecamere della zona, sono riusciti a risalire all’identità dei due minorenni presunti responsabili del furto.

