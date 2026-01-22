NOVITA’ EDITORIALI / LE “Favole al telefonino” DI SIMONETTA OLIVO

di Raffaele Polo ____________

Partiamo dalla fantascienza e, naturalmente, dalla collana arcinota di ‘Urania’: stavolta è un’esperta autrice di testi di fantascienza a riassumerci il suo ultimo libro; ‘Favole al telefonino’, edito da Delos (pagine 56, 12 euro) con illustrazioni di Paola Frasson.

Chi parla è Simonetta Olivo, nata a Udine, nel 1976. Vive a Trieste, dove lavora come psicologa in un servizio pubblico. A 40 anni ha cominciato a scrivere racconti di fantascienza. Col suo primo racconto, che nel maggio 2018 è stato pubblicato da Mondadori nella collana Urania, è stata finalista nella prima edizione del Premio Urania Short.

«C’erano una volta le ‘Favole al telefono’ di Gianni Rodari», ci dice. «Un libro che fece un’epoca, che proponeva una raccolta di racconti per i bambini del Dopoguerra, dell’era del progresso, del boom economico, dell’avvento del telefono e di tante novità che stavano cambiando la società.

Sono passati più di sessant’anni e la società è in piena trasformazione. Siamo nell’era digitale, i bambini non giocano più al pallone ma con giochi e giochini su computer, tablet e telefoni. Vivono in società multietniche. Vivono esperienze diverse da quelle dei bambini di mezzo secolo prima. C’è bisogno allora di nuove favole aggiornate per continuare quella magica esperienza del libro di Rodari. Nasce così ‘Favole al telefonino’…»

E dunque, c’erano una volta le ‘Favole al telefono’di Gianni Rodari.

Ora, nel mondo dei telefonini, quelle storie bussano di nuovo, ma con nuove avventure da raccontare.

Ci sono treni che sognano di arrivare a Venezia, bambini che imparano a uscire dalle bolle, e risate che piovono come gocce di luce sopra i giardinetti di Padova.

C’è un robot che inventa fiabe, e un tempo che smette di volare solo quando un bambino riesce ad afferrarlo.

Simonetta Olivo raccoglie queste favole come farfalle, le fa brillare di parole e le incolla in un libro per grandi e piccini; un invito gentile a riscoprire la meraviglia nascosta tra uno squillo e una carezza.

Perché anche nel mondo digitale, la fantasia trova sempre campo.

