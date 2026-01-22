GALLIPOLI, SMASCHERATA UNA FALSA ASSOCIAZIONE SPORTIVA: MAXI SANZIONE

(f.f.)_______________

Un’operazione di controllo condotta dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria e di vigilanza marittima ha portato alla scoperta di un’associazione sportiva dilettantistica solo formalmente tale, ma di fatto operante come un’impresa commerciale nel settore del noleggio nautico.

L’intervento, coordinato dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari e svolto con un’unità della Sezione Operativa Navale di Gallipoli, ha riguardato diverse imbarcazioni a vela intestate a un ente sportivo. Le verifiche, effettuate nel corso della scorsa stagione estiva, hanno evidenziato come l’organizzazione svolgesse stabilmente la propria attività nelle acque di Santa Maria di Leuca, offrendo servizi riconducibili a veri e propri charter commerciali.

Secondo quanto accertato, le escursioni in barca a vela lungo la costa salentina e verso mete internazionali come Albania, Grecia e Croazia venivano promosse e vendute online, con pagamento anticipato, senza che fosse chiaramente indicata la natura associativa dell’attività, né l’obbligo di tesseramento o le finalità sportive dilettantistiche previste dalla legge.

Gli approfondimenti investigativi, sviluppati attraverso l’analisi delle banche dati in uso al Corpo e l’invio di oltre 200 questionari ai partecipanti alle crociere, hanno consentito di ricostruire il quadro complessivo delle irregolarità. Al termine degli accertamenti sono state contestate complessivamente 168 violazioni amministrative.

Le infrazioni riguardano, in particolare, lo svolgimento non autorizzato di attività di noleggio con unità da diporto e la somministrazione di cibi e bevande in assenza dei necessari titoli abilitativi. Per tali condotte la normativa vigente prevede sanzioni che, nel loro massimo edittale, ammontano complessivamente a 1.718.000 euro.

L’attività ispettiva ha inoltre permesso di accertare che l’associazione sportiva risultava priva di uno dei requisiti essenziali per la sua qualificazione, ovvero l’assenza di finalità lucrative. L’ente, infatti, operava come una vera e propria impresa commerciale, senza adempiere agli obblighi fiscali e amministrativi previsti.

L’azione della componente aeronavale della Guardia di Finanza si conferma così un presidio fondamentale per la tutela della legalità economica in mare e per il contrasto alle attività illecite, garantendo un controllo costante delle acque territoriali e contigue, operativo 24 ore su 24, per tutto l’anno.

