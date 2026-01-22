SALENTO: PREFETTURA FA IL PUNTO SULLA LOTTA ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI E ANNUNCIA NUOVE INIZIATIVE

di Flora Fina ________________

Si è svolto ieri nel Salone degli Specchi della Prefettura di Lecce un incontro di valutazione, presieduto dal Prefetto Natalino Manno, dedicato al monitoraggio del primo anno di applicazione del “Protocollo d’intesa per il rafforzamento dei controlli contro l’abbandono dei rifiuti”, firmato il 16 gennaio 2025 alla presenza del Viceministro all’Ambiente Vannia Gava.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria, tra cui il Procuratore Generale Ludovico Vaccaro e il Procuratore Giuseppe Capoccia, il Presidente della Provincia Fabio Tarantino, il Comandante della Polizia Provinciale Alessandro Guerrieri, dirigenti delle Forze dell’Ordine, esponenti di Confindustria e delegazioni di numerosi Comuni e Polizie Locali, oltre alle Guardie Ecologiche Volontarie.

Nel corso della riunione sono stati illustrati i risultati ottenuti grazie alla collaborazione tra le diverse istituzioni: oltre 600 sopralluoghi, più di 150 siti di abbandono segnalati, oltre 50 persone deferite all’Autorità Giudiziaria e circa 70 sanzioni amministrative elevate, in molti casi ai sensi del precedente articolo 15 del Codice della Strada. Le operazioni sono state supportate da tecnologie avanzate, tra cui droni e fototrappole, e coordinate con i servizi straordinari di controllo del territorio ad “alto impatto” promossi dalla Questura.

Particolare rilievo è stato attribuito al contributo della Guardia di Finanza, che ha garantito il monitoraggio anche delle aree costiere con sorvoli aerei, e all’Arma dei Carabinieri Forestali, che nel corso del 2025 ha accertato 62 casi di gestione illecita di rifiuti, con 24 sequestri e sanzioni amministrative per oltre 74.000 euro, ripristinando in diversi casi lo stato dei luoghi.

Un ruolo significativo è stato svolto dalle 38 Guardie Ecologiche Volontarie presenti sul territorio, che hanno fornito segnalazioni decisive soprattutto in zone agricole. Sul fronte della pulizia stradale, sono state effettuate 64 operazioni, con la raccolta complessiva di oltre 145 tonnellate di rifiuti, comprendenti indifferenziata, pneumatici, amianto e materiali pericolosi. Diverse attività illecite di combustione dei rifiuti sono state sventate, tra cui il sequestro di una cava di 6.000 mq a Nardò e di un’area di 3.000 mq nell’hinterland leccese dove venivano bruciati rifiuti pericolosi.

L’incontro ha inoltre sottolineato l’importanza della formazione: nel 2025 sono stati organizzati corsi rivolti a 180 operatori di Polizia Locale, Polizia Provinciale e Guardie Ecologiche Volontarie, finalizzati a uniformare le procedure di polizia giudiziaria in materia ambientale e all’utilizzo della banca dati Perimsiti.

Tra le novità annunciate vi sono lo sviluppo dell’app “SOS RIFIUTI”, che permetterà ai cittadini di segnalare siti degradati, e l’acquisto di nuove apparecchiature di videosorveglianza da mettere a disposizione delle Polizie Locali per rafforzare il contrasto agli abbandoni.

Tutti i partecipanti hanno concordato sull’importanza di consolidare le collaborazioni interistituzionali, combinando azioni di repressione con iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. Particolare attenzione sarà rivolta alle scuole, con corsi formativi, e alla promozione della cultura della legalità ambientale tramite campagne informative e accordi con le amministrazioni locali.

L’Autorità Giudiziaria ha confermato la propria disponibilità per ulteriori sessioni formative, alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.L. 116/2025, mentre l’Università del Salento sarà coinvolta nell’organizzazione di corsi e master brevi in materia ambientale. Infine, sarà potenziata la riscossione della TARI e incentivato il ruolo delle Guardie Ecologiche Volontarie e degli ispettori ambientali formati dalle aziende del settore, per garantire un controllo più efficace del territorio e una rapida rilevazione delle violazioni a tutela dell’ambiente e del paesaggio. ____________

