DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 29 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è giovedì 29 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia San Valerio, e noi facciamo gli auguri di buon onomastico al nostro Valerio Melcore, e a tutte le nostre amiche e lettrici, amici e lettori che portano questo nome.

Buon compleanno invece a Roma, dove vive, alla collega giornalista leccese Cecilia Leo.

Come oggi, trenta anni fa, un terribile incendio distrugge il teatro ‘La Fenice’ di Venezia; cento e otto anni fa, negli orrori della prima guerra mondiale che per la prima volta diventano di un’ attualità lunga un secolo: bombardamento della città di Parigi da parte dei dirigibili tedeschi.

Proverbio salentino: CI MANGIA FACE MUDDRHICULE

Chi mangia fa briciole.

Chi fa qualcosa inevitabilmente commette qualche errore, ma sta sopratutto a significare che chi fa qualcosa lascia delle tracce.

