VIOLENZE ALLO STADIO DI SCORRANO, PER DUE TIFOSI SCATTA IL DIVIETO DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Due sostenitori dello Scorrano calcio sono stati destinatari di provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi emessi dal Questore della provincia di Lecce in seguito agli episodi verificatisi lo scorso 23 novembre durante la partita tra Lorenzo Mariano Scorrano e Calcio Cutrofiano Manco di Terza Categoria, disputata allo stadio comunale del paese.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel corso dell’incontro le tifoserie di entrambe le squadre si sarebbero rese protagoniste di comportamenti pericolosi, con il lancio di oggetti, fumogeni e materiale pirotecnico sia all’interno del campo sia sugli spalti e nelle aree circostanti l’impianto sportivo. Gli episodi avrebbero inoltre provocato danni al terreno di gioco.

La situazione sarebbe ulteriormente degenerata al termine della gara, quando un gruppo di sostenitori locali si sarebbe radunato all’esterno dello stadio con il volto coperto, presumibilmente per attendere l’uscita dei tifosi avversari. Gli stessi sono stati fermati dalle forze dell’ordine mentre impugnavano bastoni e aste di bandiere. Per prevenire possibili scontri, i supporter della squadra ospite sono stati trattenuti temporaneamente all’interno dell’impianto. Durante le fasi più concitate, alcuni petardi sarebbero stati lanciati in direzione dei militari impegnati nei servizi di ordine pubblico, esplodendo a poca distanza e provocando momentanei problemi alla vista e all’udito.

Un carabiniere sarebbe stato anche urtato da un tifoso, riportando lesioni. A seguito degli accertamenti, due uomini di 33 e 29 anni, entrambi residenti a Scorrano, sono stati denunciati per aver partecipato alle manifestazioni sportive con il volto coperto, pratica vietata dalla normativa vigente quando non sussistono giustificati motivi.

L’iter che ha portato all’adozione delle misure di prevenzione è stato curato dalla Divisione Anticrimine della Questura, su segnalazione della Stazione dei Carabinieri di Scorrano. Il provvedimento prevede il divieto di accesso agli eventi sportivi per un anno nei confronti del 33enne e per tre anni nei confronti del 29enne.

Category: Cronaca