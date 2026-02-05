COLPO IN MARKET A SALICE SALENTINO, DUE BANDITI FUGGONO CON L’INCASSO

(f.f.)____________

Assalto nella serata di ieri a un punto vendita alimentare di Salice Salentino, dove due individui hanno messo a segno una rapina portando via il denaro presente alle casse. L’episodio si è verificato poco prima delle 20 in un esercizio commerciale della catena Decò situato lungo via Filippo Turati.

Secondo le prime ricostruzioni, i due aggressori sono entrati nel negozio con il volto coperto per non farsi riconoscere e con un’arma da fuoco in mano, minacciando il personale per farsi consegnare il contante. L’azione è stata rapida: in pochi minuti si sono fatti dare l’incasso, quantificato in una somma che si aggira attorno al migliaio di euro.

Dopo aver preso il denaro, i responsabili si sono allontanati velocemente utilizzando una piccola vettura, facendo perdere le proprie tracce lungo la viabilità del paese. Durante il colpo non si sono registrati feriti né tra i dipendenti né tra i clienti presenti.

Sul luogo sono arrivati i militari dell’Arma, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze utili. Sono in corso gli accertamenti e la visione dei sistemi di videosorveglianza della zona per identificare i due autori della rapina.

