OTTANTENNI AGGREDITI IN CASA A MONTERONI, I LADRI PORTANO VIA LE FEDI

Una tranquilla serata, quella di ieri, si è trasformata in incubo per una coppia di anziani di Monteroni, fratello e sorella, di 81 e 78 anni. Mentre erano seduti in salotto davanti alla televisione, un rumore sospetto proveniente dalla porta di casa ha subito attirato la loro attenzione: pochi istanti dopo, si sono trovati di fronte tre rapinatori mascherati.

I malviventi, con il volto coperto da passamontagna, hanno intimato ai due di non reagire. Minacciati e costretti a restare fermi in una stanza, hanno assistito impotenti mentre la loro abitazione veniva messa a soqquadro alla ricerca di contanti e oggetti di valore.

Non trovando denaro o gioielli significativi, i ladri hanno comunque portato via le fedi nuziali della coppia e un anello in oro che la donna indossava al momento, prima di darsi alla fuga. Non è ancora chiaro se all’esterno li aspettasse un eventuale complice a fare da “palo”.

Via Raffaello è sorvegliata da numerosi impianti di videosorveglianza, le cui registrazioni sono ora al vaglio dei carabinieri della stazione locale e del Comando di Lecce. Le vittime, seppur illese fisicamente, sono rimaste profondamente scosse dall’accaduto.

