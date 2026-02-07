CIPRESSI A NARDO’ A RISCHIO, IL COMUNE VUOLE ABBATTERLI IN VIA XX SETTEMBRE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il comitato ‘Giù le ruspe dalla scuola’ ci manda il seguente comunicato ________________

Nardò, dopo la scuola non toccate i cipressi. Il Comitato diffida il Comune: “Perizia agronomica illogica e parziale”

NARDÒ (LE) – La scuola di via XX Settembre non esiste più, ma la battaglia per l’anima verde di quel quartiere non è ancora persa. Il Comitato cittadino “Giù le ruspe dalla scuola”, sostenuto da una fitta rete di associazioni, sigle e forze politiche, ha inviato una formale diffida legale al Comune di Nardò per bloccare l’abbattimento dei 53 cipressi che circondano l’area del cantiere.

“Riteniamo che la perizia agronomica commissionata dall’amministrazione comunale sia assolutamente non condivisibile. L’amministrazione comunale ha il solo obiettivo di fare una “tabula rasa” ambientale. La perizia indica un’altezza degli alberi di 4-5 metri, quando nella realtà misurano quasi il doppio (8-10 metri). Viene dichiarato un “rischio per l’incolumità” senza alcuna indagine strumentale che ne dimostri l’effettivo pericolo. Fino a dicembre gli alunni giocavano sotto quegli alberi in totale sicurezza. È stata ignorata la stima dell’agronomo Bruno Vaglio, che valuta il valore ecosistemico del filare in circa un milione di euro. Abbatterli significherebbe causare un danno non solo ambientale, ma erariale alla comunità.

Anche se profondamente scossi dalle immagini della demolizione della scuola “Dag Hammarskjöld”, non possiamo girarci dall’altra parte. Rifiutiamo una visione urbanistica basata solo sul cemento. Chiediamo per questo l’immediata sospensione di ogni intervento sul verde e l’apertura di un tavolo tecnico di confronto con un tecnico di fiducia del Comitato. La rigenerazione urbana non può e non deve passare per lo sterminio di alberi sani“.

La diffida inviata al Comune è stata sottoscritta, oltre che dal Comitato cittadino, anche da: Nardò Bene Comune, Partito Democratico Nardò, Sinistra Italiana, Europa Verde Nardò, Movimento 5 stelle, Lista Decaro Presidente, Associazione Un Passo Avanti, Associazione Nardò nel cuore, Associazione Diritti a Sud, Associazione Alla Conquista della Vita, Sindacato Cobas Lecce, Comitato Custodi Bosco d’Arneo, ⁠Free Home University, Salviamo gli Ulivi del Salento.

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo